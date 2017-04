Un pari amaro per la Juventus, che si fa raggiungere all’89’ dall’Atalanta ma sale comunque a +9 sulla Roma, in attesa del derby della capitale di domani. Bianconeri che però protestano per due episodi arbitrali decisivi. L’Atalanta di Gasperini rinuncia al centravanti Petagna e manda in campo il giovane Hateboer, con Papu Gomez nel ruolo di falso nueve. Allegri conferma lo stesso 4-2-3-1 di Barcellona, con le quattro punte in avanti. Vantaggio atalantino al 44′ con un inserimento vincente di Conti, premiato da un assist morbido di Gomez.

Nella ripresa la Juventus trova subito il pareggio (autogol di Spinazzola al 50′) e assedia la porta degli orobici. Al 58′ l’episodio più controverso della partita: Freuler colpisce la palla con la mano in piena area di rigore, ma Guida non concede il rigore per un fuorigioco ininfluente di Mandzukic. I campioni d’Italia segnano il 2-1 all’83’: assist di Pjanic e colpo di testa vincente di Dani Alves, proprio sotto il settore ospiti. All’89’ pasticcio difensivo di Pjanic e Lichtsteiner e pareggio di Freuler che stoppa però la palla con la mano, sotto gli occhi del giudice di porta.

Bianconeri che salgono a 84 punti, momentaneamente a +9 sulla Roma seconda e a +13 sul Napoli terzo. Allegri aspetta il derby di domenica (alle 12:30) e preferisce non commentare l’operato dell’arbitro. L’Atalanta raggiunge momentaneamente la Lazio all quarto posto (64 punti) e si porta a 8 punti dall’Inter. L’Europa ormai è ad un passo per i bergamaschi, che sono la vera rivelazione del campionato.