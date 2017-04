Tagli di capelli primavera estate 2017: i tagli di capelli per le donne mature dai 40 anni in poi

Tagli di capelli primavera estate 2017: i tagli di capelli per le donne mature. Non c’è dubbio che le giovani ragazza e le donne di ogni età, vogliano sempre essere aggiornate su quanto fa moda e tendenza ed essere parte di esse. Vivere la contemporaneità. Ecco tutti i tagli di capelli per donne mature che hanno superato i 40, 50, 60 e anche 70 anni. Tra gli hair cut da prendere in considerazione ci sono i tagli pixie e boyish.

Le donne che hanno superato gli enta, in effetti, già li adorano e spesso optano proprio per un look più corto e facile da gestire. Inoltre, questi sono degli ottimi tagli di capelli per donne over 50 ma anche per over 70. Anche lo short bob simmetrico con frangia leggermente bombata per uno stile vintage è tra i migliori tagli e acconciature per donne mature.

Tagli di capelli primavera estate 2017: i pixie e i boyish tra i top.

Tra i top haircut troviamo quindi i pixie cut e i boyish. Se proprio i tagli così corti non sono il massimo per voi, potete optare per un caschetto, magari sfilzato e più sbarazzino. Per coloro che amano un taglio di capelli medio e sono sulla cinquantina, sono consigliate le lunghezze che arrivano alle spalle magari anche scalate e con un ciuffo che delinea i lineamenti del viso.