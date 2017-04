Traffico autostrade, ponte del 1° maggio: tutti gli aggiornamenti sulla viabilità. Oggi, sabato 29 aprile 2017, sono previste diverse code in autostrada a causa del ponte del 1° maggio, Festa dei lavoratori, che quest’anno cade di lunedì. Oggi pomeriggio e domani mattina, domenica 30 aprile 2017, sono previste le code più intense mentre nel pomeriggio di lunedì 1 maggio saranno molti gli automobilisti che torneranno a casa dopo il weekend “lungo” o le classiche gite fuori porta. Per evitare di imbattersi in situazioni da “bollino rosso” è preferibile partire negli orari meno gettonati. Per esempoio, chi partirà oggi dovrà anticipare la partenza all’alba o comunque nella prima mattinata, perchè sono previste code dalle 8:00 in poi.

Traffico autostrade, ponte del 1° Maggio: tutti gli aggiornamenti sulla viabilità.

In particolare sono previste code sulla A4 tra Milano e Verona (nei pressi delle uscite per il lago di Garda), sulla A4 tra Venezia e Trieste, sull’A7 Milano-Genova, sull’A9 Milano-Como-Chiasso, sull’A1 tra Milano e Bologna, nella tratta da Bologna e Roma. Attenzione anche al tratto autostradale dell’A14 tra Bologna e Ancona che porta alle località balneari della Riviera Romagnola e Adriatica. Stesso discorso per l’A10 tra Genova e Savona e l’A12 tra Genova e Sestri Levante, nei pressi delle Cinque Terre. Non sono da escludere rallentamenti nemmeno sulla Salerno-Reggio Calabria, a causa di molti meridionali che tornano al Sud approfittando del ponte e in Sicilia sull’A19 Palermo-Catania. Code intense anche sulla SS36 in direzione lago di Como e Svizzera, sulla via Ostiense e sulla tangenziale di Milano.

Per il ponte del 1 maggio è previsto anche il divieto di circolazione dei mezzi pesanti domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, dalle 9:00 alle 22:00. Gli automobilisti possono restare continuamente aggiornati sulle condizioni del traffico tramite i collegamenti “My Way” su Sky Meteo 24 (canale 501 del bouquet Sky) e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre). Gli aggiornamenti sulle eventuali code saranno consultabili anche con l’app My Way, scaricabile gratuitamente sia su dispositivi Android che su dispositivi Apple. Anche sul sito autostrade.it, su Isoradio (103.3 FM) e su RTL 102.5 saranno trasmessi aggiornamenti continui sulla viabilità in tutta la rete autostradale italiana. Il Call Center di Autostrade italiane, attivo 24 ore su 24, è disponibile al numero 840042121.