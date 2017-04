Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: l’annuncio di Maria De Filippi, tornerà il trono gay

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: l’annuncio di Maria De Filippi, il ritorno del trono gay. Ecco l’annuncio che tutti i fan di Uomini e Donne aspettavano: l’esperienza di Claudio Sona e Mario Serpa non sarà un unicum e il Trono Gay tornerà presto in trasmissione. La prima edizione del trono gay di ‘Uomini e Donne’ è stato apprezzato da parte del pubblico e la coppia formatasi da Claudio Sona e Mario Serpa e stata molto amata e seguita. Per molti, il Trono Gay di Uomini e Donne è stata una delle svolte più rivoluzionarie nella storia della recente tv italiana. Ad annunciarne il ritorno è stata la stessa Maria De Filippi. Parlando in un’intervista con ‘Il Fatto Quotidiano’ Maria ha detto: “Era una cosa che avevo in mente da anni e che ho fatto solo l’anno scorso perché i tempi erano maturi. Non credo sia un episodio casuale o una tantum e infatti il trono gay tornerà anche quest’anno”.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Marco Cartasegna sarà presto sostituito?

L’assenza di altri tronisti omosessuali negli ultimi mesi del programma ha però fatto preoccupare le fan, convincendole che quello di Sona sarebbe stato un caso unico. E invece, ecco arrivare finalmente l’annuncio che tutti gli spettatori di Uomini e Donne stavano aspettando. Non è chiaro se la conduttrice parla delle prossime settimane o della stagione 2017-18; resta il fatto che attualmente si attendono nuovi protagonisti a Uomini e Donne e un tronista, Marco Cartasegna, è molto vicino alla scelta quindi la domanda di un sua possibile prossima sostituzione sorge spontanea. Non ci resta che attendere.