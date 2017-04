Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco le dichiarazioni di Maria De Filippi: “Gemma è un fenomeno e Tina prova una reale antipatia”. Tina Cipollari e Gemma Galgani con i loro continui battibecchi sono ormai le protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne. Maria De Filippi, intervistata da Il Fatto Quotidiano, ha parlato tra le altre cose proprio di Gemma Galgani e Tina Cipollari. I siparietti in tv tra le due sono spontanei. La bionda opinionista prova un’autentica antipatia nei confronti della dama del Trono Over, ecco quanto dichiara Maria De Filippi: “Gemma è un fenomeno vero. Io sono una persona che delega quasi tutto (tranne C’è posta per te) e se c’è una cosa che chi lavora con me ha imparato a fare è andare dietro a ciò che fanno i protagonisti. E con Gemma è successo proprio questo, siamo andati dietro lei, facendole fare quello che voleva”.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la produzione è costretta a tagliare fette di programma.

Poi la De Filippi continua: “Con Gemma succede quello che succedeva con Scene da un matrimonio di Davide Mengacci: ognuno dà a quello che vede una interpretazione dettata dal proprio contesto sociale”. Inoltre la conduttrice ha affermato che a volte la produzione è costretta a tagliare fette di programma lunghe anche 20 minuti per censurare quello che si dicono.