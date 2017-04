Verissimo ultimissime news sabato 29 aprile 2017 – Carlota Baró – interprete ne Il Segreto di Mariana Castañeda – ospite della puntata di sabato 29 aprile 2017 – «La dolce ospite da Il Segreto!» – Come ogni sabato pomeriggio, il parterre di ospiti del salotto televisivo di Silvia Toffanin è ricco e variegato. Oggi – come mostrano le news e le anticipazioni di Verissimo – tra i protagonisti del talk show – sempre sull’onda dell’Isola dei famosi 2017 – abbiamo visto Paola Barale e sentito la sua versione sul rapporto con Raz Degan, mentre da Il Segreto è arrivata l’affascinante interprete di Mariana Castañeda, Carlota Baró!

Verissimo anticipazioni e news: Carlota Baró de il Segreto nella puntata di sabato 29 aprile 2017 – «Quale futuro per Mariana?»

Come l’attrice intervenuta sabato scorso, Aída de la Cruz, anche Carlota Baró è una aficionada del salotto di Silvia. Affetto calorosamente ricambiato dalla Toffanin che ha accolto l’attrice e ballerina catalana, oltre che con il suo consueto garbo e affabilità, con muy calor! Come poi ci informano le anticipazioni e news di Verissimo, le scene passate e le anticipazioni future hanno cominciato a scorrere davanti agli occhi dell’ospite, della conduttrice e del pubblico entusiasta, in studio e a casa!