Amici 2017: la sesta puntata di sabato 29 Aprile 2017. Ieri sera, 29 Aprile 2017, in prima serata su canale cinque abbiamo assistito alla sesta puntata di Amici 2017, la seconda con Emma in gara al posto di Morgan come coach della squadra bianca. Fanno ingresso in studio i giudici Ambra, Eleonora Abbagnato, Daniele Liotti ed Ermal Meta. Nuovo regolamento: nessun componente della squadra perdente esce dopo la prima manche ma va interamente al ballottaggio, successivamente. Inizia la sfida e parte Elisa con No Hero e le parole di Pippe Calzelunghe. Emma dovrà fare Heidi sulla base di Amami. Emma si perde dopo poco a differenza di Elisa che porta a casa il risultato anche in maniera divertita anche con il secondo pezzo, Love Me Forever e Furia Cavallo del West. Duetto ballo con ospite per Emma. Sebastian scende in pista mentre viene lanciato il filmato di presentazione di Loredana Bertè.

Amici 2017: le sfide e l’eliminato nella sesta puntata del serale di Amici 2017.

Loredana in splendida forma canta Dedicato mentre Sebastian si esibisce in una scenografia circense. Successivamente Elisa schiera ballo con Andreas e ospite. Video di presentazione per Arisa. Interpreta La notte, una delle sue canzoni che amo di più. A un quarto prima della 22 la sfida vede in vantaggio i blu per due punti. Continua la sfida con l’esibizione singola canto, Riccardo, per Elisa. “Canta per te, per te stesso, non essere testo, puoi farlo”. Interpreta Sei nell’anima. Emma risponde col canto: Thomas con Salirò “e l’ha resa sua, se l’è appiccicata addosso”. Dopo anche momenti di giochi e scherzi per scaricare la tensione arriva il momento del Magic Ball. 3-0 per i Blu, Emma potrebbe scegliere se usare questa opzione. Se tutti sono favorevoli, ribalta totalmente il risultato. Vince la seconda partita è la squadra blu. Tutti i ragazzi sono al ballottaggio. E quindi tutti e 8 dovranno nuovamente riesibirsi con il loro cavallo di battaglia. Parte Thomas che canta Il diario degli errori e si prosegue con l’esibizione di tutti gli allievi. Mentre si attende il verdetto, ecco entrare Roberto Saviano e al termine di un emozionante discorso, viene raggiunto da Ileana Boneschi di Medici senza Frontiere. Ad essere salvati sono Riccardo, Sebastian, Mike Bird, Federica, Thomas, Andreas. Salvata anche Shady, eliminato Cosimo. Prima di parlare con Cosimo, rientra in studio Renato Zero per una sua esibizione con il brano Infiniti treni. Cosimo abbraccia Maria, in lacrime.