Amnistia e indulto, ultime news. Le ultime news sul fronte carcere ed amnistia vengono rilasciate da Maurizio Turco del Coordinamento della Presidenza del Partito Radicale ha rilasciato un’intervista a Radio Radicale in cui ha fatto un bilancio della marcia di Pasqua ed ha dichiarato: “L’amnistia ma l’unica interlocuzione politica che ci è rimasta perché dalle altre parti si continua a prendere e a progettare nuove misure che sono solamente dei tamponi”. Anche Gianfranco Spadaccia, membro della Direzione dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, ha parlato dell’importanza di poter attuare un’amnistia per riconquistare i principi dello stato di diritto.

Carceri, ultime news: il 4 maggio 2017 il seminario a Palermo

Avrà proprio ad oggetto il tema delle condizioni carcerarie il seminario che si terrà il 4 maggio prossimo, alle ore 15.00, presso la Facoltà di Giursiprudenza dell’Università di Palermo, dal titolo “Il carcere è ancora l’unica detéstable solution?”. “Questo quesito – sottolinea Francesco Giannola, coordinatore attività giuridiche Exodos, che ne sarà il moderatore – che si inserisce in un momento storico molto delicato, in particolare per gli allarmanti numeri del sovrafollamento carcerario e il sempre più crescente fenomeno dei suicidi in carcere, risponderanno Rita Bernardini, coordinatrice di presidenza del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito, e da sempre a fianco dei detenuti, nonchè Ann Power-Forde, giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, la quale ha elaborato il diritto alla speranza per limitare il ricorso all’ergastolo, sulla base della convinzione che si tratti, nelle ipotesi di maggiore rigidità nella sua esecuzione, di una pena che rischia di confliggere con la Carta europea dei diritti dell’uomo, traducendosi così in un trattamento disumano e degradante”.

Riforma del processo penale: la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane proclama la nuova astensione delle udienze.

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane nel proclamare la nuova astensione delle udienze nel mese di maggio ha evidenziato in un documento “i limiti della riforma del processo penale di iniziativa governativa ribadendo, in particolare, la profonda contrarietà, già manifestata con convinzione durante il lungo iter parlamentare del disegno di legge e davanti alle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, alla riforma della prescrizione e dell’istituto del così detto processo a distanza”. Le ragioni poste alla base della protesta dell’avvocatura penale, che hanno visto una massiccia adesione alle varie astensioni “hanno trovato – prosegue la nota – anche un importante e diffuso consenso all’interno di vasti settori della politica, dell’informazione e fra i rappresentanti del mondo della cultura e dell’Accademia. Al contrario prosegue il silenzio del Governo in ordine alle richieste di non procedere oltre nella attuazione del dichiarato intento di porre la fiducia sul Decreto legge giustizia anche davanti alla Camera, ovvero di procedere allo stralcio ed alla immediata approvazione della legge delega sull’esecuzione penale.

Nel reiterare le ragioni delle due precedenti astensioni, tra le quali le modalità “antidemocratiche” con le quali la riforma è stata approvata, la Giunta dell’Ucpi denuncia “la scelta di riproporre il voto di fiducia anche davanti alla Camera, che conferma il perdurare di un atteggiamento di inammissibile disprezzo nei confronti del dibattito parlamentare”. L’Ucpi invita le Camere Penali territoriali ad organizzare nei giorni indicati manifestazioni ed eventi dedicati ai temi della riforma e del “denunciato contrasto con i principi costituzionali e convenzionali della immediatezza, del contraddittorio, della presunzione di innocenza e della ragionevole durata”, mantenendo lo stato di agitazione dell’avvocatura penale e attivando ogni strumento di comunicazione ed interlocuzione per sensibilizzare l’opinione pubblica e le forze politiche sul metodo e sul merito della riforma.