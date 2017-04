Eliminato Amici 2016 Ed. 16 settimo serale. Da poche ore si è conclusa la registrazione del settimo serale di Amici 2017 Ed. 16, che è avvenuta ieri sabato 29 aprile 2017 e che potremo vedere in tv sabato 6 maggio 2017.

Amici 2016 Ed. 16 settimo serale: eliminato ed anticipazioni!

Ospiti del settimo serale Gianna Nannini, Amy McDonald e la giovane cantante Lenny. Per quanto riguarda la settima puntata del serale di Amici 2017 Ed. 16, le primissime anticipazioni che rivelano che quinto giudice sarà Simona Ventura. Saranno presenti in puntata anche Diego Maradona e Luca e Paolo. Secondo i primi rumors l’eliminato del settimo serale di Amici 2017 Ed. 16 sarà Shady, dopo aver perso il ballottaggio con Riccardo. In gara per l’ottavo serale ci saranno quindi saranno Thomas, Sebastian, Mike Bird per i Bianchi e Federica Carta, Riccardo Marcuzzo per i Blu.

Ti potrebbe interessare anche: Amici 2017 Ed. 16: tutte le ultime news e novità del talent show di Maria De Filippi.