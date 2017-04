Papa Francesco, l’Angelus di oggi, domenica 16 aprile 2017. Un appello ad evitare “ogni ulteriore forma di violenza”, rispettare i diritti umani e cercare “soluzioni negoziate” che ristabiliscano la pace in Venezuela. A rivolgerlo è stato il Papa, durante la preghiera mariana del Regina Coeli recitata a conclusione della festa in piazza San Pietro per i 150 anni dell’Azione Cattolica.

“Non cessano di giungere drammatiche notizie circa la situazione in Venezuela e l’aggravarsi degli scontri, con numerosi morti, feriti e detenuti”, le parole di Francesco: “Mentre mi unisco al dolore dei familiari delle vittime, per le quali assicuro preghiere di suffragio, rivolgo un accorato appello al governo e a tutte le componenti della società venezuelana affinché venga evitata ogni ulteriore forma di violenza, siano rispettati i diritti umani e si cerchino soluzioni negoziate alla grave crisi umanitaria, sociale, politica ed economica che sta stremando la popolazione”. “Affidiamo alla Santissima Vergine Maria l’intenzione della pace, della riconciliazione e della democrazia in quel caro Paese”, l’auspicio del Papa, che ha pregato anche “per tutti i Paesi che attraversano gravi difficoltà, penso in particolare in questi giorni alla ex Repubblica Jugoslava di Macedonia”.

Il Papa affida alla Vergine Maria l’intenzione della pace, della riconciliazione e della democrazia in quel Paese, come prega per tutti i Paesi che attraversano gravi difficoltà, in particolare in questi giorni la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. Francesco ricorda poi che la Chiesa ha una nuova Beata, Leopoldina Naudet, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia, beatificata ieri a Verona e che in Italia ricorre oggi la Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore: “Incoraggio a sostenere questa importante istituzione, che continua a investire sulla formazione dei giovani per migliorare il mondo”. E a proposito di formazione il Papa esprime apprezzamento per l’iniziativa della “domenica biblica” organizzata in Polonia dove nelle chiese, nelle scuole e nei mass media viene letta una parte della Sacra Scrittura. Infine la gratitudine a “Maria nostra Madre” per il viaggio apostolico in Egitto che, dice. ho appena compiuto. “Chiedo al Signore che benedica tutto il popolo egiziano, tanto accogliente, le autorità e i fedeli cristiani e musulmani, e che doni pace a quel Paese”.

Papa Francesco e l’udienza generale in Piazza San Pietro: Dio è con noi.

Papa Francesco ha dedica la catechesi dell’udienza generale del giorno 26 Aprile 2017 in una Piazza San Pietro spazzata dal vento, alla promessa di Gesù: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. Dovunque il cristiano va, diceva il Papa, “sa che l’amore di Dio l’ha preceduto”, non c’è infatti “parte del mondo che sfugga alla vittoria di Cristo Risorto, la vittoria dell’amore”.

Papa Francesco il giorno 26 Aprile ha tenuto l’udienza generale in Piazza San Pietro attraverso le sue catechesi sulla speranza cristiana a partire da un brano del Vangelo di Matteo. “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” . Queste ultime parole del Vangelo di Matteo, disse Papa Francesco, : “A lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi”. Dio sarà con noi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Gesù camminerà con noi: tutti i giorni, fino alla fine del mondo. “Il nostro Dio non è un Dio assente, sequestrato da un cielo lontanissimo; è invece un Dio ‘appassionato’ dell’uomo, così teneramente amante da essere incapace di separarsi da lui.