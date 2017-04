Serie A, 34ª giornata, le partite di domenica 30 aprile 2017: i risultati live e la classifica aggiornata. Oggi si gioca a 34ª giornata di serie A. Alle 12:30 va in scena il derby della capitale tra Roma e Lazio, allo Stadio Olimpico. Sono attesi circa 40000 spettatori. Spalletti conferma El Shaarawy al posto di Perotti nel ruolo di esterno del 4-2-3-1. Naingollan e Salah completano il terzetto di trequartisti alle spalle di Dzeko. Inzaghi sceglie il 3-5-1-1 ed è costretto a rinunciare a Immobile, fermato dall’influenza. Keita giocherà unica punta, sostenuto da Milinkovic alle sue spalle. Panchina per Felipe Anderson.

Alle 15:00 sono previste sei partite: Cagliari-Pescara, Crotone-Milan, Bologna-Udinese, Palermo-Fiorentina, Genoa-Chievo, Empoli-Sassuolo. Il posticipo delle 20:45 è Inter-Napoli, sfida fondamentale per l’Europa. Gli azzurri sperano ancora di arrivare secondi ed evitare così i preliminari. I nerazzurri sono settimi a 56 punti e devono recuperare terreno dopo le ultime sconfitte. Gli anticipi di venerdì e di sabato sono finiti in pareggio entrambi: Atalanta-Juventus 2-2 e Torino-Sampdoria 1-1.

I blucerchiati sono passati in vantaggio con l’undicesima perla di Schick. Pareggio di Iturbe (primo gol in maglia granata per lui). Questa è la classifica aggiornata: Juventus 84 (una partita in più), Roma 75, Napoli 71, Lazio 64, Atalanta 64 (una partita in più), Milan 58, Inter 56, Fiorentina 55, Sampdoria 46 (una partita in più), Torino 46 (una partita in più), Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 38, Bologna 35, Sassuolo 35, Genoa 30, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16, Pescara 14.