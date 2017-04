Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco i tagli di capelli per snellire il viso

Tagli di capelli primavera estate 2017: i tagli di capelli per snellire il viso. Con l’inizio della bella stagione cresce il desiderio di rinnovare il proprio look, ma utili sono anche i consigli di tagli di capelli per nascondere o modificare qualche piccolo difettuccio. Per chi ha un viso paffuto, tondo, quadrato o con zigomi pieni è possibile con un taglio di capelli renderlo più snello, apparendo più sexy e alla moda. Tra i tagli maggiormente consigliati per snellire il viso è in pole position il bob scalato. Si tratta di un caschetto allungato, che arriva a sfiorare le spalle, e che se opportunamente scalato può snellire il viso in maniera vistosa, visto e considerato che le ciocche che contornano il viso andranno a coprire le guance rotonde, il tutto sarà più d’effetto se abbinato con un bel ciuffo laterale.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: utili consigli e suggerimenti anche per chi ama i tagli di capelli lunghi.

I tagli di capelli lunghi e lisci come long bob devono essere sapientemente scalati, soprattutto nel ciuffo, per dare movimento all’acconciatura ma senza creare un volume eccessivo. Inoltre, avere i capelli lunghi vi permetterà di poter giocare molto con raccolti e acconciature, con i capelli, ad esempio, in uno chignon o in una coda di cavallo alta in stile anni ’90 slancerete immediatamente il collo! Assolutamente vietata la frangia che allarga il volto.