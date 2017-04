Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: tra Sonia ed Emanuele matrimonio in vista?

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: tra Sonia ed Emanuele amore a gonfie vele. Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti hanno raccontato come procede la loro storia d’amore nata a Uomini e donne. I due fidanzatini hanno scelto di vivere il loro amore lontano dai clamori mediatici, però, postano sui social foto e dediche per condividere il loro amore con i fan. L’ex tronista ha spiegato perché i due hanno deciso di andare a convivere (a Roma) da subito, ecco quanto dichiara: “Io sono una persona molto passionale e non posso pensare di voler baciare il mio fidanzato e non poterlo fare a causa della distanza. La convivenza va benissimo, abbiamo due caratteri forti e ci scontriamo per banalità, ad esempio Emanuele è maniaco della pulizia, a differenza mia, e tante volte pulisce dove ho già pulito, quindi…”

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: matrimonio in vista?

Lo scambio di dediche sui social rende pubblico il loro amore che va a gonfie vele: “Poi apri la posta e trovi questi messaggi… sei la mia vita”. Ecco quanto ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne a commento dell’ipotetica richiesta di collaborazione ricevuta dal fidanzato che, nel giro di qualche secondo, si è trasformata in una vera e propria dichiarazione d’amore: “Salve Sonia, vorrei proporle una collaborazione con me. Ha da fare per il resto della sua vita? Ti amooo!!!” Intervistati da Giada Di Miceli a Radio Radio nella trasmissione Non Succederà Più Il pallanuotista ha anche di recente esplicitato le sue intenzioni: “Progetti futuri? Intanto stare insieme, è l’unica cosa che conta! Ho sempre sognato di sposarmi e diventare papà da giovane e vorrei avere 3 figli. E poi sono sicuro: è Sonia la donna della mia vita”. Anche la sua compagna Sonia ha le idee abbastanza chiare: “Quando si è innamorati è impossibile non parlare di progetti futuri e di condividere qualcosa di concreto. Parliamo di matrimonio e di figli… e penso che ci sia successa davvero una cosa bella”.