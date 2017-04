Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 News di sabato 29 aprile 2017, ancora grandi emozioni nella finalissima del 29 aprile 2017 – «Bollywood!» La decima e ultima puntata di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 si conclude fra le tante emozioni alle quali il programma condotto da Milly Carlucci ci ha abituato! Prova speciale per i finalisti alle prese con dei balli di cultura indiana. La conduttrice conferma che, questa sera, Selvaggia Lucarelli non fa parte della giuria. Un ‘giudice misterioso’ segue le prime esibizioni dallo schermo, chiuso in un camerino. I maschi dovranno confrontarsi con lo stile bangra. Per le signore, invece, è stato scelto il Bollywood. Inizia Martina Stella, a seguire Fabio Basile, Simone Montedoro, Antonio Palmese, Xenya, Tapia.

«Xenia cade dalla sedia, ma si rialza e continua!» Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 News di sabato 29 aprile 2017 – La Finalissima

La prima coppia a scendere in pista è quella di Martina Stella e Samuel Peron che, nel corso delle settimane, hanno avuto un rapporto guerra e pace. Ballano un jive. Fabio Basile ha sempre convinto la giuria non solo attraverso i passi di danza ma anche con personalità. Con la maestra Anastasia Kuzmina, c’è stato un feeling immediato ed una vera e propria squadra vincente. Canino evidenzia l’inserimento degli elementi di danza contemporanea. Ecco la coppia Simone Montedoro – Alessandra Tripoli. L’attore, a detta della sua insegnante, visibilmente commossa, ha portato il sole nella sala prove. Si cimentano col il freestyle veloce sulle note di Michael Jackson. Antonio Palmese, grazie all’aiuto della maestra Samanta Togni, è riuscito a sbocciare e vincere la propria emotività. Per loro, un quick step che mette in evidenza i progressi dell’attore. Xenya e Raimondo Todaro, la vera e propria rivelazione di questa edizione. Grazie al ballo, la modella russa è riuscita ad allontanare i pensieri cattivi. Si abbandonano ad un sensualissimo tango. Cade dalla sedia ma si rialza e prosegue la coreografia come se nulla fosse accaduto.

«La sfida finale è tra Fabio Basile e Oney Tapia!» Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 News di sabato 29 aprile 2017 – La Finalissima

Martina Stella sfida Fabio Basile mentre Oney Tapia se la dovrò vedere con Xenya per un posto sul podio. Primo confronto tra l’ex stellina de L’Ultimo Bacio e il judoka rispettivamente su freestyle lento e boogie. Nel frattempo un filmato racchiude il meglio ed il peggio della giuria di Ballando. Fabio Basile è sul podio per la sfida finale con il 73% delle preferenze. Il suo rivale è Oney Tapia che, con il 63% dei giudizi favorevoli, ha battuto Xenya. I due rivali di ballo scelgono i rispettivi stili su cui affrontare l’estenuante ultima prova prima del verdetto finale. Nel duello finale tra Fabio Basile e Oney Tapia, il verdetto viene decretato esclusivamente dal pubblico, la giuria non ha più alcun potere sul destino dei concorrenti. E il pubblico, con il 65% dei voti assegna l’edizione 2017 di Ballando con le stelle a Oney Tapia e Veera Kinnunen!