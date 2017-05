Amnistia e indulto, carceri, detenuti: le ultime news ad oggi 1 maggio 2017!

Amnistia e indulto, carceri: le ultime news. In molti si chiedono quali saranno gli scenari politici dopo la marcia per l’amnistia, organizzata dal Partito Radicale per l’amnistia e l’indulto. Per ora si sta discutendo di riforma della giustizia e del sistema penitenziario, ma non sono tornati in discussione i provvedimenti di clemenza, che nell’idea di molti esponenti politici, tra cui i Radicali, potrebbero essere una delle soluzioni al problema carcerario. Rita Bernardini aveva dichiarato: “Andiamo dal Papa perché la giustizia possa tornare ad essere democratica nel nostro Paese. Andiamo ad ascoltare la testimonianza cristiana di chi ha il coraggio di dire le cose. Non abbiamo molti alleati ma con il Papa pensiamo di poter fare un cammino assieme. Chiediamo l’indulto, l’amnistia e la riforma della giustizia.”

Amnistia e indulto, carceri, detenuti: le ultime news.

I problemi delle carceri sono davvero tante, ed i detenuti si ritrovano a vivere in condizioni molto precarie: celle insalubri e fatiscenti, celle strette, sovraffollamento, scarsa assistenza sanitaria. Una marcia che si era proposta come obiettivo quello di evidenziare le condizioni delle carceri italiane, una situazione che non sta bene a migliaia di persone che si battono per migliorare la situazione generale nella nostra nazione, come ha voluto sottolineare anche Emma Bonino, la quale ha dichiarato: “La marcia non è una tradizione pasquale ma è la dimostrazione della cocciutaggine dei radicali. La gravità della situazione delle carceri non può essere taciuta”.

Irene Testa, segretaria dell’associazione radicale “Il Detenuto Ignoto”, aveva così dichiarato:”La situazione peggiora di giorno in giorno sia sul fronte carceri che su quello della giustizia. A differenza delle altre è una marcia ancora più convinta, fatta di persone coraggiose che hanno deciso di metterci la faccia per chiedere che il Parlamento si occupi di questi temi. La nostra classe politica ha sempre più paura del nome “amnistia”. Tuttavia credo che l’intero Pd così come Forza Italia avrebbero dovuto aderire. Il problema è che manca l’informazione su questo tema e quindi i cittadini non sono messi a conoscenza dei vantaggi sociali ed economici che ci sarebbero con una riforma strutturale della giustizia. Se lo fossero, spingerebbero i loro rappresentanti politici a fare qualcosa: non necessariamente un provvedimento di amnistia ma qualcosa che ad esempio eviti le migliaia di ingiuste detenzioni e errori giudiziari, o diminuisca i tempi della custodia cautelare.

Carceri, l’iniziativa a Livorno in onore di Marco Pannella.

Intanto, l’8 maggio a Livorno, in onore di Marco Pannella, leader mai dimenticato dei Radicali promotore di tante battaglie, si terrà la presentazione del libro Una libertà felice di Marco Pannella, con Rita Bernardini e Matteo Angioli. Una giornata dedicata al ricordo di Marco Pannella e alla riflessione sul futuro delle sue battaglie e, in particolare, del suo impegno per i diritti dei detenuti e l’umanità delle pene promossa da Futuro. Saranno presenti Matteo Angioli (presidenza del Partito Radicale e co-autore del volume) e Rita Bernardini (coordinatrice della presidenza del Partito Radicale). Alle 14.00 verrà letto e commentato il libro insieme ai detenuti della Casa Circondariale Le Sughere, mentre alle 17.30 l’incontro proseguirà alla Libreria Belforte per un incontro pubblico di presentazione.

Carceri, le ultime news da Alessandria.

Importante iniziativa anche quella organizzata ad Alessandria dall’ Associazione Betel Onlus, che rappresenta una realtà di volontariato consolidata sul territorio con oltre trent’anni anni di attività sia all’interno degli Istituti Penitenziari, attraverso attività di supporto ai detenuti, sia all’esterno, con un supporto al reinserimento sociale in collaborazione con diversi Enti del territorio (tra essi, Uepe, Caritas e Enti Locali). L’Associazione Betel Onlus, che organizzerà un corso per aspiranti volontari penitenziari, rappresenta una realtà di volontariato consolidata sul territorio con oltre trent’anni anni di attività sia all’interno degli Istituti Penitenziari, attraverso attività di supporto ai detenuti, sia all’esterno, con un supporto al reinserimento sociale in collaborazione con diversi Enti del territorio (tra essi, Uepe, Caritas e Enti Locali), organizza un corso per aspiranti volontari penitenziari.

Il Corso, che prevede 4 incontri rivolti alla popolazione con l’obiettivo di aiutare a conoscere e comprendere meglio la realtà del sistema carcerario, alla luce del fatto che essa è appunto parte integrante del nostro territorio, è realizzato in collaborazione con la Casa di Reclusione di San Michele, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Alessandria, il Garante per i detenuti di Alessandria, la Caritas Diocesana e con il supporto del Csvaa. Da questo percorso, la Betel auspica possano “svilupparsi” nuove energie che contribuiscano a dare continuità al servizio che l’Associazione svolge a favore dei detenuti, ex detenuti e alle loro famiglie. Gli incontri si svolgeranno ad Alessandria in via Vochieri 80, presso la Sala Formazione del Csvaa, in orario 9,30-11,30, per quattro sabati a partire da sabato 6 maggio.