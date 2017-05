Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 maggio 2017 – «Il cruccio di Emilia» – Parlando con Beatriz, Matías le confida che la sua storia con Prado è ormai definitivamente chiusa. Allora le anticipazioni de il Segreto raccontano che dopo un intenso scambio di sguardi i due si baciano ardentemente! Emilia è caduta in uno stato di panico, e si apre con Alfonso: la sua ansia è dovuta al fatto che si trova sotto il ricatto arrogante di Cristobal, con il quale sperava di potersi alleare in funzione anti Francisca! Garrigues, è vero, è venuto a Puente Viejo per la rovina della Montenegro, ma nel suo libro nero c’è anche Raimundo, e questo gli consente di tenerne in pugno la figlia!

Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 maggio 2017 – «Una lettera d’amore»

Tuttavia le anticipazioni de Il Segreto ci avvertono che la Montenegro – che ha mangiato la foglia riguardo alle reali intenzioni di Cristobal – non se ne sta con le mani in mano. Del resto non sarebbe da lei! Ordina dunque a Mauricio di pedinare il Garrigues, per tenerne sotto controllo le mosse. E il fido capomastro scope Cristobal che si aggira nei pressi del luogo dove è stato occultato il cadavere di Salvador Castro. Fratello di Pepa e di Soledad e figlio di Salvador, Cristobal Garrigues intende vendicare la morte del padre e della sorella, annientando la matrigna Francisca! Frattanto Beatriz parla con Camila perché vuol essere aiutata a capire come mai nei suoi incubi peggiori ricorra sempre l’immagine del suo tutore, Hernando Dos Casas. Infelice senza Mencia, Carmelo le scrive una tenera lettera d’amore.