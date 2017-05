Il Segreto, le Anticipazioni e la trama della doppia puntata di prima serata di martedì 26 aprile 2017 – «Mandato di arresto!» – Le anticipazioni della serie creata da Aurora Guerra mostrano che Onésimo avverte Camila, che – a seguito delle indagini condotte da Elías Mato a Cerceda – è stato emesso un mandato di arresto nei confronti di Hernando. Beatriz è innamorata di Matías ma vorrebbe mantener riservata ancora per un po’ la frequentazione per non alimentare chiacchiere inutili in paese. Il giovane Castañeda d’adozione, però, vuole vivere il suo amore alla luce del sole, quindi va da Dos Casas e da Camila per chiedere loro il permesso di corteggiare la ragazza.

Anticipazioni Il Segreto, la trama della puntata serale di martedì 2 maggio 2017 – «L’assassina di Salvador Castro…»

Secondo la ricostruzione di Cristobal, Francisca uccise Salvador Castro – del quale egli è figlio – per impossessarsi di tutti i suoi averi! Perciò le anticipazioni de Il Segreto raccontano che il Garrigues – uomo già tremendo di per sé – intende prendersi un tale vendetta da far rimpiangere alla Montenegro di essere nata! Intanto Rogelia telefona al suo padrone per avvertirlo che di lì a breve la Guardia Civile lo raggiungerà per arrestarlo. Nel frattempo Candela prega Severo di mettere una pietra sopra dissidi e dissapori con il suo acerrimo nemico Dos Casas. Ha un’ottima ragione per farlo, perché è in dolce attesa, e quindi vuole che tutta l’attenzione della famiglia sia concentrata sul lieto evento!