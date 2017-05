Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 maggio 2017 – «Il consiglio di Naomi» – Parlando con Natascha, Naomi le dà qualche consiglio per finanziare la pubblicazione della sua autobiografia. Intanto le anticipazioni tratte dalle trame delle puntate di Sturm der Liebe, Tempesta d’amore, rivelano che Michael non si sta dimostrando capace di incoraggiare la moglie nella realizzazione del suo sogno. Lei ne soffre, ed è questo che l’ha spinta a tradirlo!

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate di lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 maggio 2017 – «La gelosia di William»

Nel frattempo, le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, mostrano che Werner, intenzionato a smascherare Beatrice, organizza un piano che però non va a buon fine. Del resto la dark lady è quello che è, non è facile da intrappolare! Ci prova anche André, il quale chiede a Melli di piazzare una telecamera nascosta nella camera da letto della Hofer. Richiesta non da poco per la Morgenstern senior, anche se serve alla sua salvezza! Intanto Tina non riesce a risolvere i suoi problemi con Oskar. Sempre più attratta da David, la Kessler finisce per fare all’amore con lui. Quanto a William, avendo notato quanto forte sia la complicità fra Adrian e Clara, diventa assai geloso del fratello. E non glie le manderà a dire!