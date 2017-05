Riforma pensioni, le news ad oggi 1 maggio 2017 su Ape, anticipo pensionistico, fase due, lavoro

Riforma pensioni, le ultime news. Le novità sul fronte pensioni vengono fornite in un’intervista rilasciata ad Avvenire da Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl: “Condivido in pieno il messaggio dei vescovi italiani. Il lavoro va ben oltre il suo valore economico, perché è indissolubile dalla persona e dalla sua dignità. Lavorare significa non solo procurare sostentamento per sé e per la propria famiglia, ma anche partecipare alla comunità. Ha un fondamentale valore sociale. Ma quando non c’è oppure sottrae la persona ai valori della famiglia e della comunità viene meno ai propri principi. A partire dal primo articolo della nostra Carta”. Si rifà alla Costituzione, laddove recita che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, per sottolineare e ribadire la centralità del lavoro, alla vigilia della festa che ne proclama, laicamente, la “sacralità”.

“Il lavoro è il dna dei valori di una comunità e della persona, perché racchiude in sé anche i concetti di solidarietà, giustizia, eguaglianza e crescita di un Paese. Certo, l’emergenza di maggiore attualità oggi è proprio il lavoro: la sua mancanza, il lavoro che si perde, che si ha paura di perdere o che non si trova. Al centro del Paese occorre rimettere crescita, sviluppo e “buon lavoro”. Ed aggiunge: “Far lavorare a Natale, Pasqua ed il Primo Maggio nei centri commerciali, oltretutto, non fa salire i consumi nemmeno dello zero virgola. I consumi degli italiani potrebbero salire, semmai, se il governo facesse una riforma fiscale che rendesse più pesanti le pensioni e le buste paga. Altro che tenere aperti gli outlet ed impedire ai lavoratori di vivere la domenica in famiglia.”

Pensioni anticipate, Ape, anticipo pensionistico: le ultime news.

Sul fronte pensioni anticipate ed Ape, secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, serviranno correzioni non solo formali al Dpcm che regola le modalità di accesso all’Ape sociale. Il parere trasmesso venerdì dalla commissione speciale del Consiglio di Stato istituita per garantire un vaglio rapido su questo regolamento, che viaggia con almeno due mesi di ritardo sulla tabella di marcia, suggerisce un ripensamento sulla platea dei beneficiari e le tempistiche per il riconoscimento delle domande da parte dell’Inps.

Mancherebbe una “copertura legislativa” sulla scelta di aver esteso l’Ape sociale anche agli operai agricoli e coloro che non hanno i requisiti Naspi e siano disoccupati perlomeno da tre mesi. Per estendere a questi soggetti la tutela come venne concordato ai tavoli sindacali, bisogna cambiare la norma, così come del resto è appena stato fatto con la “manovrina” per il calcolo dei sei anni (con intervallo fino a 12 mesi di stop) necessari al riconoscimento di lavoro gravoso valido per l’Ape. Secondo i magistrati andrebbe poi ripensata la data del 30 giugno, entro la quale gli “apisti” social che maturino i requisiti entro l’anno devono presentare domanda. Visto il ritardo del Dpcm la tempistica è diventata «irragionevolmente breve» e perciò si suggerisce di spostare il termine almeno al 31 luglio.

Il Consiglio di Stato propone di introdurre nello schema di regolamento assicurazioni che la riforma parta comunque e che vengano tutelati i soggetti che maturano il diritto dal 1° maggio con un meccanismo di retrodatazione dei pagamenti. Attenzione ulteriore, secondo quanto evidenzia il Sole 24 Ore, va poi posta al sistema di riconoscimento delle domande e successivo accesso all’Ape, dato anche il monitoraggio previsto sulla sperimentazione che è a risorse definite e che fa scattare il posticipo dell’assegno in caso di eccesso di richiedenti.

Riforma pensioni, fase due, pensioni di garanzia, le ultime news.

In questi giorni sul fronte pensioni, si sta facendo largo l’idea di una pensione di garanzia. Per Roberto Ghiselli, segretario confederale Cgil, “la pensione di garanzia, anche pensione per i giovani, è sicuramente la priorità e ci auguriamo che il confronto abbia uno sbocco. Per noi è naturale partire da questa idea che negli anni si è sedimentata attraverso un lavoro comune con la nostra organizzazione. Non è una proposta di bandiera: è un contributo interessante a cui molti possono fare riferimento per la discussione. Noi vorremmo legarla al coinvolgimento dei giovani. Siamo preoccupati per l’atteggiamento di rassegnazione esistente, vogliamo fare un’operazione di carattere culturale anche con le associazioni studentesche. E allo stesso tempo tempo vogliamo contrastare l’idea bizzarra secondo cui tutto si può risolvere con la decontribuzione.

Per Ghiselli “al di là dei dettagli tecnici, ci sono almeno tre aspetti fondamentali. Primo, il sistema pubblico continua a essere centrale. In prospettiva questo è importante, tanto più perché le persone cui ci si rivolge sono coloro che, con i redditi più bassi, precari e discontinui, hanno meno strumenti per accedere al sistema complementare. Secondo elemento, è una proposta nella logica previdenziale e non assistenziale, che incentiva e riconosce la disponibilità a stare nel mercato del lavoro valorizzando la contribuzione. Esattamente il contrario di quanto avviene oggi: chi ha carriere fragili, in un meccanismo disincentivante, a conti fatti può trovare non conveniente restare nel sistema. In altre parole assistiamo a una sorta di solidarietà inversa: chi ha lavori poveri versa all’Inps dei soldi che non si trasformeranno mai in pensione, e in ballo ci sono cifre importantissime, dell’ordine di più di 100 miliardi. Qui vogliamo fare l’operazione inversa: non solo tutti i contributi che versi ti vengono riconosciuti, in più c’è una valorizzazione.

La terza caratteristica positiva – sottolinea Ghiselli – è la flessibilità, nel senso che si può decidere cosa andare a premiare, quali emergenze, e poi nel corso degli anni modulare il tutto in base all’andamento del mercato del lavoro. Perché siamo convinti che un ragionamento sulla previdenza non può prescindere da quello sul mercato del lavoro. Nell’incontro precedente con il governo abbiamo spiegato come la pensiamo. In campo ci sono anche altri approcci che francamente non ci convincono, soprattutto quando vanno nella direzione di uno strumento assistenziale minimo, cioè di una pensione di base uguale per tutti, con il resto da costruire attraverso i contributi o schemi di altro tipo. Vedremo, perché nel frattempo il governo non ha ancora chiarito la sua posizione. Se ripartissimo dall’idea di settembre, sarebbe tutto più facile (il punto d’accordo sul quale si erano lasciati governo e sindacati chiudendo la prima fase del confronto, ndr)”.

Lavoro, jobs act, occupazione: le news si Cesare Damiano.

Le ultime news sul fronte lavoro, jobs act, occupazione vengono fornite da Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera, che dichiara: “Il sondaggio di Demos-Coop per Repubblica sul Jobs Act, conferma la nostra opinione: soltanto l’8% degli intervistati ritiene che questa riforma abbia portato dei miglioramenti. Per questo, con la mozione Orlando, noi chiediamo delle forti correzioni in tema di incentivi e di licenziamenti”.

“Al tempo stesso – prosegue – la percezione diffusa, secondo il sondaggio, è che, rispetto a 5 anni fa, sia aumentato il lavoro nero e il precariato. Da qui un ritorno di interesse verso il ‘posto fisso’ o, meglio, nei confronti di una stabilità e continuità di lavoro. Sta finendo l’epoca del trionfo liberista della ‘flexicurity’ che in Italia, a differenza di altri Paesi europei, si è tradotta in una flessibilità senza sicurezza”. “Renzi non si è ancora accorto che il suo fiore all’occhiello, il Jobs Act, appartiene a un’idea superata di normative sul lavoro e che la liberalizzazione dei licenziamenti, scelta tipicamente di destra, trova oggi, nel sondaggio, più del 70% degli italiani favorevoli al ripristino dell’articolo 18. Le proposte della mozione Orlando sul lavoro sono la giusta risposta alle attese dei cittadini”.