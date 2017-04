Pensioni anticipate, Ape. Le ultime novità. Nella legge di bilancio 2017 è stabilito che le misure per le pensioni anticipate contenute nella legge di bilancio, quali Ape volontaria, Ape sociale e l’intervento per le pensioni anticipate dei lavoratori precoci, entrino in vigore a partire da oggi, 1° maggio 2017. Il 28 aprile scorso il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento in materia di Ape sociale, concernente il riconoscimento in via sperimentale per talune categorie di lavoratori di una particolare indennità sino al raggiungimento dell’età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia e quello in materia di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci, mediante la riduzione del requisito contributivo.

I pareri hanno individuato modalità, anche procedurali, in grado di assicurare l’immediata operatività di tali misure e il rispetto del termine di legge del 1° maggio 2017, a tutela dei diritti dei destinatari.

Pensioni anticipate, Ape sociale. Il parere del Consiglio di Stato sui termini per la presentazione delle domande.

In riferimento alla misura per le pensioni anticipate con il costo a carico dello Stato, l’Ape sociale, il Consiglio di Stato,”per evitare che il ritardo nell’adozione del regolamento (che non potrà, comunque, rispettare il termine del 1° maggio 2017) possa tradursi nel sacrificio di posizioni giuridiche riconosciute a lavoratori in condizioni di particolare disagio, ha inteso suggerire, attraverso il presente parere, una serie di modifiche volte, comunque, ad assicurare l’immediata operatività della riforma e il rispetto, almeno a livello sostanziale, del termine del 1° maggio 2017″.

“A tal fine si è quindi cercato di semplificare l’accesso ai benefici, dispensando i richiedenti dall’adempimento di oneri formali non strettamente giustificati e dall’osservanza di termini troppo gravosi, senza per questo trascurare la necessità che sia assicurato un controllo serio sull’effettivo possesso dei requisiti e realizzato, più in generale, il costante monitoraggio delle domande per verificare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse di bilancio stanziate”.

Pensioni anticipate: il parere del Consiglio di Stato sulla data di entrata in vigore dell’Ape sociale.

Una delle preoccupazioni nate a seguito del ritardo nella pubblicazione dei decreti attuativi sulle pensioni anticipate è quella del differimento dell’erogazione delle pensioni rispetto ai termini previsti. Si legge nel parere del Consiglio di Stato:”Al fine di evitare che l’ormai inevitabile ritardo nell’emanazione del regolamento di attuazione possa tradursi in un differimento del diritto all’erogazione della prestazione previdenziale rispetto al termine del 1° maggio 2017 previsto dalla legge”, il Consiglio di Stato ritiene opportuno “prevedere che, a partire dal 1° maggio 2017, una volta accertate le condizioni di legge, l’Ape sociale sia corrisposta entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, ma con decorrenza retroattiva (con il pagamento, quindi, degli arretrati nel frattempo maturati) sin dalla data di maturazione dei requisiti (ma ovviamente mai prima del 1° maggio 2017)”.

Pensioni anticipate: il parere del Consiglio di Stato sul termine della presentazione delle domande d’accesso all’Ape sociale.

Per quanto riguarda il termine del 30 giugno 2017, previsto per la presentazione della domanda da parte dei soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro la fine dell’anno 2017 nelle condizioni per l’accesso all’Ape sociale, per il Consiglio di Stato “poteva risultare ragionevole tale data nell’ipotesi in cui il regolamento in esame fosse stato emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge (così come prevedeva espressamente il comma 185 dell’articolo 1)”.

“Il significativo ritardo (di oltre due mesi) con il quale il presente regolamento verrà emanato, rende ora la data del 30 giugno 2017 un termine irragionevolmente breve, perché costringe gli interessati a presentare la domanda in meno di sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo. Si suggerisce, quindi, di valutare l’opportunità di prevedere un termine più ampio, che potrebbe essere fissato (almeno) al 31 luglio 2017”.