Tagli capelli e colorazioni di tendenza per l'estate 2017: la gallery con le immagini più belle!

Tagli capelli e colorazioni di tendenza per l’estate 2017. La primavera estate 2017 porta con sé tante novità novità per quanto riguarda le tendenze capelli, sia in fatto di colorazioni che di tagli. I capelli in questa primavera estate 2017 prendono corpo e volume grazie a tagli dinamici e sbarazzini, con scalature ed onde in movimento. I capelli sono spettinati ed tra i tagli più in voga del momento troviamo di sicuro bob destrutturati arricchiti da ciuffi e frange. Si tratta della nuova versione del bob classico, con delle scalature sui lati del viso. Il bob destrutturato può essere scelto nella versione corta o lunga, a seconda delle varie esigenze. Anche del bowl cut, il famoso taglio a scodella, viene previsto sia nella versione simmetrica e quella scalata.

Le colorazioni più belle della primavera estate 2017.

Le colorazioni capelli della primavera estate 2017 vedono i biondi in primo piano, declinati in tante declinazioni diverse. Tra le sfumature più belle spunta sicuramente il biondo platino, di grande tendenze anche nella scorsa stagione. Il biondo cenere anche rimane di tendenza, con sfumature ghiaccio e grigie. Per quanto riguarda i capelli corti i pixie sono in primo piano, vengono sfoggiati anche con colorazioni metalliche e pastello. Per quanto riguarda le novità della primavera estate 2017 l’oro rosa è un colore originalissimo da sfoggiare, come tutti i colori pastello. I castani sono super intensi e si miscelano a delle sfumature caramello e cannella.

Tagli e styling capelli estate 2017.

I tagli e gli styling più belli del momento non finiscono qui; il wet look è di grandissima tendenza in questo momento, in maniera disordinata e messy sulle più giovani ed in sofisticato effetto laccato per le più mature, mentre i pixie vengono proposti in tante varianti diverse, dai classici effetto bon ton ai più audaci tagli alla maschietta, con rasature evidenti e creste voluminose.

Tagli di capelli lunghi e corti per l’estate 2017.

I tagli per i capelli lunghi di questa primavera estate 2017 hanno come protagonisti delle belle scalature, per rendere gli hair cut lunghi pieni di volume. Anche i tagli di capelli corti vanno per la maggiore in quanto una chioma corta è molto facile da portare e anche molto sbarazzina, poi con le prime giornate di sole e caldo è perfetta.

Tagli di capelli medi per l’estate 2017.

Gli haircut più amati, però, sono sicuramente i tagli medi, che permettono di essere al passo con i tempi senza rinunciare a parte della lunghezza. Molto femminili, i tagli di media lunghezza si portano sia lisci che mossi, per un effetto di gran classe. La frangia rimane un must have tra le nuove tendenze della primavera estate 2017 e oltre ad incorniciare il viso aiuta a correggere eventuali difetti nella fisionomia del nostro volto.

