Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi lunedì 6 aprile 2017 – «Trono Classico: tanta carne a cuocere!» Care amiche e amici – fan, come noi, di U&D, e in quanto tali delle anticipazioni delle news e del gossip su Uomini e Donne – allettanti novelle arrivano dal dating show di Maria De Filippi, che ogni giorno tiene compagnia a milioni di telespettatori, con eccellenti punte di audience! Le anticipazioni dal sito di U&D della De Filippi riportano che nell’ultima registrazione di nuove puntate del Trono Classico – che presto vedremo in onda come sempre alle 14:45 su Canale 5 – ci sono molte cose che bollono in pentola: vediamole insieme!

Uomini e Donne e Temptation Island anticipazioni, gossip e news, il punto al 1° Maggio 2107 – «Alessia e Aldo presto ospiti!»

Le anticipazioni e news di Uomini e Donne sulla registrazione delle nuove puntate, mostrano che Mattia lascia lo studio dopo una lite con Desirée, che Rosa si sente sicura con Pietro, e Luca presenta il fratello a Cecilia. Presto, inoltre, vedremo ospiti Alessia e Aldo! Frattanto abbiamo visto Rosa andare a casa di Alex e di sua nonna, Simone – ex corteggiatore di Clarissa – tornare per Desirée, e Marco e Luca scusarsi con Federica e Soleil.

«Trono Over: Marco dà a Gemma le chiavi di casa!» U&D e Temptation Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi lunedì 1° Maggio 2017

Le anticipazioni e news di Uomini e Donne annunciano che la registrazione delle puntate per il Trono Over, pur risalendo a più di dieci giorni, fa deve ancora andare in onda. Si preannunciano eventi importanti: Gemma ha avuto da Marco le chiavi di casa! Graziella dà del bugiardo a Manfredo, Anna conosce Antonio, Pina frequenta Bruno e Giuseppe… Nel frattempo l’evento clou è stato la sfilata femminile del Trono Over, intitolata questa volta “Sento la primavera”. Le dame senior hanno profuso tutta la loro classe e la loro fantasia, ma la vittoria finale è andata a… “la Mummia”!