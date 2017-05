Amici 2017 Ed. 16: la vicenda Morgan continua ad avere su di sé i riflettori puntati. L’ex coach di Amici 2017 Ed. 16 Morgan è stato invitato da Milly Carlucci alla trasmissione Ballando con le stelle, ed il cantante ha accettato. Ciò ha suscitato delle reazioni da parte di Maria De Filippi che, durante un’intervista a Il Fatto Quotidiano, ha confessato di non aver gradito l’invito a Morgan in trasmissione da parte di Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le stelle aveva dichiarato a Chi di non aver chiamato Morgan per fare un fare “dispetto a Maria De Filippi: “Se ho invitato Morgan per fare uno sgarbo alla De Filippi? No, è andata diversamente… Morgan è un personaggio interessante e originale, che ha già partecipato al nostro programma ed è assolutamente perfetto per come abbiamo voluto riscrivere Ballando, modernizzandolo alla dodicesima edizione”.

Amici 2017 Ed. 16, le dichiarazioni di Maria De Filippi.

Maria De Filippi a Il Fatto Quotidiano ha dichiarato di non aver compreso la scelta di Milly Carlucci: “Morgan non lo avrei invitato. Avrei aspettato un’occasione diversa e non avrei neanche giocato sull’equivoco della ‘verità'” (‘Verità’ è riferita al promo che annunciava la presenza del cantautore nello show di Raiuno, nel quale si diceva che avrebbe rivelato ‘tutta la verità sul valzer’). “Penso sia partito dal teaser sulla ‘verità’ che creava l’equivoco sul caso Morgan. Non so se Milly è davvero ossessionata dall’Auditel: lei dice che Ballando non è paragonabile a C’è posta perché C’è posta è partito prima, che non è paragonabile ad Amici perché Amici è partito dopo. Quindi, se dovessi giudicare da quello che dichiara, direi che non è così attenta agli ascolti. Ripeto: giudicando da quello che dichiara”.