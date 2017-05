Amici 2017 Ed. 17, Riccardo attacca la giuria. Tensioni durante il serale di Amici 2017 Ed. 16 in onda sabato 29 aprile 2017. Riccardo Marcuzzo, uno dei candidati alla vittoria del talent condotto da Maria De Filippi, potrebbe rischiare una sanzione per aver offeso la giuria composta da Eleonora Abbagnato, Ambra Angiolini, Daniele Liotti ed Ermal Meta al termine dell’esibizione in cui ha cantato “E penso a te” di Lucio Battisti. Riccardo, dopo aver cantato, ha commentato: “Mi sono commosso un po’, ho cantato con il cuore. Per una volta ho cantato senza pensare che ci fossero loro quattro, i giudici. Se penso a loro è finita”. Maria De Filippi ha provato a stoppare la polemica, facendo presente al ragazzo che “Quando Emma faceva Amici, le hanno detto qualsiasi cosa. I giudizi furono terribili”.

Amici 2017 Ed. 17, le reazioni al commento di Riccardo.

Le parole di Maria De Filippi non hanno placato Riccardo, che ha continuato la polemica affermando che “Credo che le critiche costruttive servano, ma sono quelle che arrivano da Elisa e dai vocal coach. Loro si limitano a dire: “Mi piace o non mi piace”. Con voi quattro non mi trovo proprio a pelle, vi guardo e non mi trovo”. A questo punto la giurata Eleonora Abbagnato ha sbottato, cercando di far capire a Riccardo che non deve rispondere: “Non va bene rispondere. L’ho fatto una sola volta e mi è costato 13 anni”.

Il comportamento di Riccardo non è piaciuto neanche al pubblico sui social. I commenti non sono mancati, e molti hanno sostenuto che Riccardo ha esagerato: non doveva esprimersi in questo modo nei confronti della giuria.