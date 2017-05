Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi 2 maggio 2017 dal mondo delle carceri. Nessuna novità in tema di amnistia e indulto dopo le dichiarazioni avvenute in seguito alla marcia di Pasqua dello scorso 16 aprile 2017, ma la lotta del Partito Radicale non si è conclusa con la marcia: è necessario mantenere sempre acceso un faro sulla questione delle carceri, affinché la situazione e le condizioni di vita negli istituti penitenziari migliorino.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi 2 maggio 2017: tentata evasione al carcere minorile di Torino.

“Questa notte, nel carcere minorile Ferrante Aporti di Torino, poco dopo mezzanotte e trenta, è stata sventata una tentata evasione da parte degli agenti di Polizia Penitenziaria preposti in servizio”. A provare ad evadere è stato un gruppo di detenuti stranieri, che hanno cercato di forare la parete della cella con una staffa di ferro ricavata dal lavandino. Il Sindacato ha più volte evidenziato le difficoltà del Reparto di Polizia Penitenziaria in servizio al Ferrante Aporti di Torino, come testimoniano i numerosi eventi che accadono nelle carceri minorili: “Quel che accade ogni giorno nelle carceri minorili del Paese ci preoccupa. Eppure le nostre denunce rimangono senza risposte ed adeguati provvedimenti. Gli Agenti di Polizia Penitenziaria devono andare al lavoro con la garanzia di non essere insultati, offesi o, peggio, aggrediti da una parte di popolazione detenuta che non ha alcun ritegno ad alterare in ogni modo la sicurezza e l’ordine interno. Non dimentichiamo che contiamo ogni giorno gravi eventi critici nelle carceri italiane, episodi che vengono incomprensibilmente sottovalutati dalla Giustizia minorile e dall’Amministrazione Penitenziaria”.