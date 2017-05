Marco Pannella, il ricordo oggi 2 maggio 2017 su Rai Storia. Il 2 maggio 1930 nasce a Teramo Marco Pannella. Un personaggio ricordato da “Il giorno e la Storia“, in onda oggi martedì 2 maggio alle 00.00 e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14, e alle 20.10 su Rai Storia. Nel 1955 è tra i fondatori del Partito Radicale, costituito dalla componente di sinistra del partito liberale, raccolta attorno al settimanale “Il Mondo” di Mario Pannunzio. Tra i principali esponenti italiani della lotta non violenta ispirata al modello gandhiano, è protagonista di scioperi della fame e della sete, e di campagne di disobbedienza civile.

Le battaglie politiche e giuridiche di Marco Pannella.

Tra le sue battaglie più importanti, spesso risolte attraverso il ricorso allo strumento del referendum, ci sono quelle per l’introduzione del divorzio e dell’obiezione di coscienza, per la depenalizzazione dell’aborto e per la liberalizzazione delle droghe. Nel 1976 viene eletto per la prima volta in Parlamento, subito dopo è tra i fondatori di Radio Radicale. Molte sono le sue iniziative sul piano internazionale in difesa dei diritti civili o per scongiurare la soluzione militare di conflitti. A questo scopo, verso la fine degli anni ’80, fonda il Partito Radicale “transnazionale”.

Amnistia e indulto, carceri: un tema di fondamentale importanza per Pannella.

Ultima tra le sue battaglie, in ordine di tempo, quella per una riforma della giustizia che pone come condizione preliminare l’amnistia e la riforma delle carceri. La richiesta di amnistia sostenuta con forza dal Partito Radicale ed in particolare da Pannella è la richiesta di un’amnistia politica per porre fine al sovraffollamento cronico e inumano delle nostre carceri e alla intollerabile lentezza dei processi. Un’amnistia per porre le radici di una “Giustizia più giusta”.

Il Tribunale delle Libertà Marco Pannella: oggi 2 maggio 2017 la presentazione a Roma.

Giornata speciale oggi dedicata a Marco Pannella con la presentazione del Tribunale delle Libertà Marco Pannella, istituito dal Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, un luogo d’incontro dove, nel proseguimento dell’opera di Marco Pannella, “le fragilità sociali potranno trovare ascolto e voce contro qualunque forma di ingiustizia e dove potranno ricevere protezione contro soprusi e violenze”. Il Tribunale delle Libertà Marco Pannella viene istituito dal Partito Radicale “per affrontare con efficacia i drammatici problemi delle vecchie e nuove schiavitù che tormentano molta parte della popolazione in Italia e nel mondo”.

Il Tribunale sarà presentato oggi martedì 2 maggio alle 11 a Roma, nella sala conferenze del Partito Radicale in via di Torre Argentina 76. Il Partito Radicale, sottolinea una nota, “con la collaborazione di cittadini provenienti dal mondo giuridico, culturale, sociale e politico, rinnova e rafforza il suo impegno nella difesa di tutti coloro che abbiano subito gravi violazioni nel loro diritto alla giustizia, alla dignità, alla conoscenza, al lavoro e alla vita”.