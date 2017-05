Beautiful le anticipazioni delle puntate americane. «Steffy e Liam al capolinea?». Attraverso le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful vediamo come la situazione fra Steffy e Liam – che nelle puntate che vediamo in Italia sembra aver preso un indirizzo idilliaco, con il recupero e la ripresa della loro storia d’amore – negli spoiler delle puntate americane di The Bold & The Beautiful sembra essere arrivata a un punto critico, se non addirittura al capolinea!

Beautiful (‘The Bold & The Beautiful’) anticipazioni delle puntate americane – «L’ambiente di lavoro all’origine dei dissidi».

Infatti le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful mostrano che Steffy Forrester e Liam Spencer – dopo essersi nuovamente e finalmente uniti in matrimonio -dopo poco più di un mese incominceranno a venire ai ferri corti. E così per la nuova coppia ben presto potrebbe giungere la prima grande crisi. Nelle puntate americane della madre di tutte le soap opera, i due ragazzi sono da poco tornati a Los Angeles dall’Australia, dove hanno fatto il loro viaggio di nozze, ma subito hanno incominciato a scontrarsi per tutta una serie di problemi in ambito lavorativo.