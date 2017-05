Anticipazioni Il Segreto trame puntate settimana 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 maggio 2017 – «Hernando scagionato da un diario…» – Secondo le anticipazioni de Il Segreto Camila, convinta dell’innocenza di Hernando – nascosto nel frattempo nei sotterranei della profumeria per sfuggire all’arresto – viene in possesso del diario della prima moglie di suo marito, Manuela. Leggendo le parole della donna, comprende che i due erano molto innamorati e che perciò Dos Casas non può essersi macchiato di un così orribile delitto!

«La confessione che inchioda Francisca»

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano inoltre che per Francisca sta per cominciare un periodo nero! La signora della Villa viene denunciata da Carmelo e da Severo grazie alla confessione di Puri, che rivela non solo di essere una spia, ma anche di aver provocato, indirettamente, tramite i consigli della Montenegro, la morte dei Mella. Fu lei, dopo aver ricevuto minacce pesantissime dalla padrona, a mettere un sonnifero nel vino dei Santacruz proprio il giorno in cui a El Jaral scoppiò l’incendio in cui Mella, esclusa Beatriz, morirono tutti. I loro vicini di casa, ovvero Severo, Sol, Lucas e Candela, non poterono prestar loro soccorso perché sprofondati nel sonno!

«La sfilata... scomunicata!»

Dolores continua a sparlare sulla sfilata e sul figlio adottivo di Emilia, sostenendo che cerca in Beatriz solo la dote! Gracia e Fe proporranno ad Alfonso, Ramiro e Mauricio di sfilare in costume da bagno! Don Berengario andrà su tutte le furie, minacciando di scomunicare tutta Puente Viejo! Il Segreto va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16:20 alle 17:00; il sabato dalle 15:00 alle 16:10 e la domenica dalle 21:30 alle 22:30. Restate con le nostre anticipazioni e news!