Anticipazioni Un posto al sole trame puntate settimana 8, 9, 10, 11 e 12 maggio 2017 – «I ‘Ferrano’: cominciamo bene!…» Secondo le anticipazioni di UPAS Marina intuisce qual è la vera natura del rapporto di Roberto con Barbara, l’architetto con cui Ferri ha avuto una relazione, tradendo sua moglie. La Giordano, allora, si vendica di suo marito per il suo tradimento, tradendolo a sua volta con Matteo, Marina torna alla sua vita di coppia con suo marito.

Anticipazioni Un posto al sole trame puntate settimana 8, 9, 10, 11 e 12 maggio 2017 – «Beatrice riflette…»

Anche Niko e Beatrice continuano ad avere problemi. Infatti secondo le anticipazioni di UPAS il giovane Poggi è molto deluso dal comportamento di Beatrice che è sempre più fredda con lui e così si sfoga con il suo amico Andrea e si appresta ad incontrare il misterioso avvocato che lo ha contattato. Niko scopre chi c’è dietro l’avvocato Navarra e ora deve decidere se accettare o meno la sua proposta di lavoro. Intanto la bella Beatrice è sempre più sfuggente. Beatrice è emotivamente confusa a causa della dichiarazione fattale da Enriquez e chiede a Niko di prendersi una pausa di riflessione.

Anticipazioni Un posto al sole trame puntate settimana 8, 9, 10, 11 e 12 maggio 2017 – «Viola e la toxoplasmosi»

Intanto secondo le anticipazioni di UPAS Viola è alle prese con la toxoplasmosi e sembra non voler affrontare il problema. Esasperato dal continuo parlare del suocero, Patrizio farà qualcosa di inaspettato. Filippo si chiede che senso abbia per Marina e suo padre stare insieme mentre la Giordano non ha più nessun dubbio sul tradimento perpetrato da suo marito ai suoi danni e prende una clamorosa decisione. Michele è sul punto di scoprire il soprannome che gli ha affibbiato la sua famiglia. Quale sarà la reazione del Saviani?