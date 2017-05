Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news gossip ad oggi 2 maggio 2017!

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news. Piccola polemica durante l’ultima puntata del ‘Maurizio Costanzo Show’. Ospite del programma erano Belen Rodriguez e il fidanzato Andrea Iannone, per la prima volta insieme in tv.

Belen ha avuto un contrattempo e si è presentata alla registrazione con oltre un’ora di ritardo. Quando ha fatto il suo ingresso, Costanzo le ha fatto notare che la stavano aspettando da un bel po’ e lei ha replicato con ironia e senza esitazione: “E’ soltanto che lei in un’intervista mi ha rispedito in Argentina e ci ho messo un po’ a tornare”. Il riferimento era ad un’intervista rilasciata da Costanzo dove si era domandato perché Belen non tornasse in Argentina per togliersi di torno. “E’ vero, in un’intervista ho detto: ‘Perché non torna in Argentina’”, ha confermato Maurizio.

Durante la puntata, si è parlato dell’amore tra la Rodriguez e Iannone. Quest’ultimo ha raccontato che spesso lei lo segue nelle gare in giro per il mondo: “Ogni tanto viene a farmi compagnia. La prima volta che è venuta ho vinto quindi per me è sempre un piacere”. Poi ha aggiunto: “Sono innamorato della mia vita, del mio sport e di lei”. A questo punto Belen ha avuto una reazione un po’ imbarazzata: “Ogni volta che me lo dice divento rossa”.