Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial del 2 maggio 2017

Detto Fatto, i tutorial di oggi 2 maggio 2017: moda. Caterina Balivo torna a Detto Fatto per una delle ultime puntate di questa stagione con un look casual molto grazioso. La conduttrice ha scelto di indossare un abito corto sui toni pastello dell’azzurro, del rosa e del verde con delle sneakers color carta di zucchero e ha presentato il primo tutorial del giorno. Mattia Pisano proviene da una famiglia di sarti e a Detto Fatto propone la sua capsule collection. Spesso Mattia utilizza materiali inconsueti per creare le giacche: lattine, fiori, legno, parti di un pc. Lo stilista ha realizzato anche una giacca dedicata a Detto Fatto caratterizzata dal logo e dai colori della trasmissione. Monica Dal Molin ha presentato la sua raffinata, delicata ed originalissima collezione sposa: abiti, bouquet e accessori realizzati con la carta.

Detto Fatto, i tutorial di oggi 2 maggio 2017: l’intervista alla signora Neva.

Caterina Balivo oggi, 2 maggio 2017 a Detto Fatto ha intervistato la signora Neva Cesata, figlia di una superstite del Titanic. Neva ha raccontato come la mamma, appena sposata, ha intrapreso con il marito il viaggio sul mitico Titanic e come si sia salvata: grazie al suo stato interessante, per lei c’è stata subito una scialuppa pronta ad accoglierla. Così non è stato per il marito…