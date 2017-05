Estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi, tutti i numeri estratti di martedì 2 maggio 2017. Dopo le ore 20 di oggi, 2 maggio 2017, come di consueto ci sarà una nuova estrazione la numero 52/2017 del Lotto e SuperEnalotto che ci sarà come di consueto alle ore 20.

La sestina del esatta del SuperEnalotto di oggi, martedì 2 maggio 2017 del concorso 52/2017 non è stata centrata, portando così il jackpot del SuperEnalotto, alla cifra record di 40 milioni e 100 mila euro, il terzo montepremi più alto al mondo e secondo in Europa. Questa sera però a Bologna un fortunato giocatore ha realizzato un 5+1 da ben 483.839,46 euro, giocata presso la Tabaccheria del Corso in via Santo Stefano. Mentre a Cassano Magnago, in provincia di Varese, si festeggia un bel 5 da 156.317,36 euro, giocato presso il Bar Franco Tabacchi in via Gasparoli. Infine a Lana in provincia di Bolzano, realizzato un 4 Stella da 59.924 euro.

Vediamo l’estrazione del lotto di oggi, martedì 2 maggio 2017: tutti i numeri estratti e vincenti.

Questi i numeri estratti del lotto di oggi, martedì 2 maggio 2017:

BARI 86 – 23 – 39 – 89 – 05 CAGLIARI 23 – 04 – 14 – 86 – 05 FIRENZE 71 – 26 – 19 – 15 – 06 GENOVA 69 – 05 – 16 – 58 – 83 MILANO 19 – 45 – 04 – 16 – 68 NAPOLI 06 – 16 – 75 – 78 – 89 PALERMO 67 – 83 – 21 – 05 – 01 ROMA 51 – 79 – 12 – 47 – 19 TORINO 44 – 17 – 60 – 31 – 53 VENEZIA 89 – 32 – 48 – 71 – 57 NAZIONALE 27 – 83 – 41 – 37 – 23

In dettaglio l’estrazione del Superenalotto di oggi, martedì 2 maggio 2017. Tutti i numeri estratti e vincenti.

Questi i numeri estratti del Superenalotto di oggi, martedì 2 maggio 2017:

COMBINAZIONE VINCENTE:

28 – 43 – 59 – 60 – 78 – 80 JOLLY: 02 SUPERSTAR: 26

Le quote del SuperEnalotto di oggi, martedì 2 maggio 2017 il concorso numero 52/2017:

Punti 6: nessun vincitore

Punti 5+1: al vincitori vanno 483.839,46 euro

Punti 5: al vincitori vanno 156.317,36 euro

Punti 4: ai 263 vincitori vanno 599,24 euro

Punti 3: ai 12.233 vincitori vanno 39,04 euro

Punti 2: ai 214.823 vincitori vanno 6,93 euro

Le quote del SuperStar di oggi, martedì 2 maggio 2017 il concorso numero 52/2017:

5 stella: nessun vincitore

4 stella: al vincitori vanno 59.924,00 euro

3 stella: ai 74 vincitori vanno 3.904,00 euro

2 stella: ai 1.027 vincitori vanno 100,00 euro

1 stella: ai 8.110 vincitori vanno 10,00 euro

0 stella: ai 21.383 vincitori vanno 5,00 euro