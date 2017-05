La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 2 Maggio 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 2 Maggio 2017. Torna oggi in onda La prova del Cuoco, il cooking show in diretta dal lunedì al venerdì alle 11:50 su Rai Uno. Nella puntata di oggi assisteremo alla preparazione di tante ricette, ma anche molto altro. In attesa delle anticipazioni della puntata di oggi ricordiamo che nella puntata di venerdì 28 Aprile 2017 de La prova del cuoco, per la gara dei cuochi, è tornata Lidia Bastianic, il giudice che ha valutato i piatti tutta la settimana. Il menù del pomodoro rosso prevedeva agnolotti alla scamorza con salsa di funghi e pomodori, porro in pastella con insalata di fagiolini. Per peperone verde rispondeva con mezzelune di erbe con ricotta, alici e melanzana croccante, frittura di paranza con insalata di ravanelli.

La prova del cuoco: sfida vinta dal pomodoro rosso!

La sfida di venerdì 28 aprile 2017 de La prova del cuoco è stata vinta della squadra del pomodoro Rosso, con il punteggio di 5 a 4, attribuito dalla Bastianic. Chi vincerà la sfida di oggi?

Nella puntata di venerdì 28 Aprile 2017 de la prova del cuoco viene anche ad essere proposto un piatto di pesce, questa volta un secondo: panino con hamburger di palamita. La caratteristica di questo piatto è stato l’utilizzo di panini da preparare velocemente, che poi vengono fritti.