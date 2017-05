Riforma pensioni, news ad oggi 2 maggio 2017: Ape, anticipo pensionistico, legge Fornero, opzione donna

Riforma pensioni e lavoro, le ultime news ad oggi. La segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, intervenendo alla manifestazione dei sindacati di ieri a Portella della Ginestra (Palermo), ha dichiarato: “Per superare la crisi economica è indispensabile far ripartire il Mezzogiorno. Se c’è una cosa che la crisi ha insegnato al Paese, è che o tutto il Paese riparte, a partire dal Sud, o non supereremo mai totalmente la crisi”.”Parlare di Sud è parlare di investimenti importanti, sulle infrastrutture, sull’occupazione, sulla ricerca, sulla cultura del lavoro e della legalità”.

In un’intervista di pochi giorni fa ad Avvenire aveva dichiarato di non condividere la scelta di far lavorare i lavoratori durante le festività e la domenica per far salire i consumi, che potrebbero aumentare “se il governo facesse una riforma fiscale che rendesse più pesanti le pensioni e le buste paga.”

Pensioni anticipate e Ape, le ultime news ad oggi 2 maggio 2017.

Sul fronte pensioni anticipate ed Ape, si segnala il ritardo nell’emanazione dei decreti attuativi dell’anticipo pensionistico, la cui entrata in vigore era prevista per 1 maggio 2017. “Il governo – ha dichiarato il leader della Cgil Susanna Camusso – si era impegnato che gli strumenti partissero dal primo maggio. Registriamo un ritardo, pensiamo che ci sia ancora una volta una colpevole sottovalutazione del fatto che il tema delle pensioni è una delle ferite aperte nel mondo del lavoro”. Secondo la Camusso ed i sindacati è urgente l’emanazione di tali decreti, per poter proseguire con la fase due di riforma delle pensioni.

Riforma pensioni, le ultime dichiarazioni di Marco Bentivogli.

Sul fronte pensioni, Marco Bentivogli rilancia l’idea della previdenza complementare obbligatoria. Il Segretario generale della Fim-Cisl ha di recente affermato che “per un sindacato degno di questo nome pensare meno alle pensioni di oggi e pensare di più a chi la pensione rischia di non averla mai o di averne una del tutto insufficiente non è un optional ma è un dovere morale, prima ancora che politico e sindacale”. Bentivogli ricorda anche che la Fim propone che la previdenza integrativa diventi obbligatoria, per consentire ai giovani di avere una pensione migliore.

Pensioni anticipate ed Opzione donna, le ultime news ad oggi 2 maggio 2017.

Secondo quanto riporta il sito Pensionioggi, il Governo risponderà il prossimo 4 maggio in Commissione Lavoro presso il Senato circa la possibilità di una prosecuzione della sperimentazione del regime sperimentale donna sino al 2018. All’ordine del giorno della Commissione ci sono, infatti, ben quattro interrogazioni parlamentari sollevate praticamente da tutti i gruppi politici (3-03577 Gatti; 3-03582 Bencini; 3-03606 D’Adda; 3-03627 Catalfo) che chiedono all’esecutivo un intervento ulteriore su questo fronte per consentire il pensionamento anticipato anche alle lavoratrici nate dopo il 1958.

Condivide l’informazione sulla sua pagina Facebook Orietta Armiliato, del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social. La Armiliato lo fa per completezza informativa sui temi previdenziali femminili, ma invita le lavoratrici e le donne a non crearsi grandi illusioni in merito:”Non illudetevi però ragazze – rimarca la Armiliato – nulla ma proprio nulla fa pensare che sarà prorogata anche perché per il 2017 lo stanziamento totale per tutta la sezione previdenza, non arriva neppure a 2 miliardi di euro. Questi articoli li pubblico solo perché trovo sia corretto seguire tutto ciò che riguarda la previdenza al femminile ed i movimenti che girano intorno a questi capitoli ma solo per quello e senza alcuna aspettativa”. Ed aggiunge: “Non è mai stata prorogata in realtà, c’è stata solo un’estensione per via dell’aspettativa di vita dunque possono usufruirne le donne che al 31.12.2015 hanno maturato 35 anni di contributi e abbiano compiuto 57 anni più 7 mesi entro il 31.07.2016”.