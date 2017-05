Riforma delle pensioni. Le ultime dichiarazioni di Poletti. Il Ministro del lavoro Giuliano Poletti nel corso delle celebrazioni del 1° maggio ha toccato il tema delle pensioni e delle riforme del sistema previdenziale.”Confidiamo che le modifiche apportate al sistema pensionistico con la legge di stabilità per il 2017, oltre a dar risposta a problemi di disparità di trattamento e a situazione di disagio sociale, aumentando la flessibilità del sistema possano aprire maggiori spazi occupazionali per i giovani”, ha affermato, come riportato da rainews.

Pensioni anticipate, Ape sociale. Gli edili chiedono modifiche ai criteri d’acceso.

I sindacati degli edili Fillea, Feneal e Filca hanno affrontato il tema delle pensioni, legandolo a quello delle morti sul lavoro, nel corso del Safe Day 2017, la giornata mondiale della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fillea, Feneal e Filca hanno segnalato che dal 2011 gli infortuni e le morti professionali tra i lavoratori over 60 nei cantieri sono aumentate, rendendo ancora più evidente la difficoltà di svolgere un lavoro altamente rischioso e duro come quello edile ad una certa età. In particolare i dati evidenziano nella fascia di età sopra i 55 anni un aumento di infortuni dall’11,90% del 2011 al 17,81% del 2015 e delle morti da un 23,92% a quasi il 33% del 2016.

“La mancanza di turnover”, sottolineano i sindacati degli edili, “costringe i lavoratori a restare sulle impalcature mentre dovrebbero poter andare in pensione senza penalizzazioni, agevolando così anche l’ingresso di giovani tecnici specializzati e capaci di rispondere alle nuove esigenze del settore. Con riferimento ai nuovi strumenti per le pensioni anticipate introdotte con la legge di bilancio 2017, i sindacati precisano:”L’Ape agevolata ha soltanto in parte risposto a questo problema e per questo noi chiediamo di estendere i criteri per accedervi”. Quello che vorrebbero gli edili è, dunque, che venissero modificati i i criteri per l’Ape agevolata, per consentire ad un numero maggiore di lavoratori edili di andare in pensione in anticipo e senza penalizzazioni.

Pensioni, esodati. L’interrogazione di Andrea Maestri.

La questione degli esodati non è ancora risolta. Il 4 maggio prossimo è stata calendarizzata l’interrogazione 5/11047 dell’on. Andrea Maestri, in tema di pensioni e salvaguardie pensionistiche. Nell’interrogazione Maestri sottolinea che “il 2 marzo 2017 è scaduto il termine per l’invio all’Inps delle domande di adesione all’ottava salvaguardia, la misura che permette ai lavoratori esodati rimasti scoperti a causa della cosiddetta «riforma Fornero» di andare in pensione con le regole precedenti il 2011″. “Dai dati diffusi dall’Inps risulta che il numero dei lavoratori che fruirà dell’ottava salvaguardia è pari a 30.700 soggetti. La Rete dei comitati degli esodati stima, invece, che il numero degli aventi diritto sia superiore e pari ad almeno 34 mila lavoratori”.

E quindi:”Un notevole numero di persone, quindi, avendone diritto, resterà escluso e discriminato e dal 3 marzo 2017 in poi, può ricorrere soltanto all’Anticipo pensionistico (APE) sociale o all’APE volontaria (che saranno effettive però dal primo maggio 2017): due provvedimenti nettamente penalizzanti rispetto all’ottava salvaguardia”. Maestri chiede dunque:”Se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e come intenda intervenire per sanare una situazione che appare agli interroganti non conforme al principio di eguaglianza con riferimento ad ex-lavoratori aventi diritto ed esclusi dall’ottava salvaguardia; se non ritenga opportuno assumere iniziative normative per superare le criticità evidenziate, con particolare riguardo alla denunciata discriminazione”.