Tagli capelli corti, pixie cut, caschetti, frange Estate 2017: la gallery con i tagli di tendenza!

Tagli capelli corti, pixie cut Estate 2017. Per i tagli di capelli l’estate porta con sè la voglia di cambiamento e la nuova tendenza che vede il ritorno agli anni ’60 e ’70 vi aiuterà a sbizzarrirvi in acconciature e tagli di capelli chic ed alla moda, specialmente se avete i capelli corti. Il pixie resta uno dei tagli più ricercati e amati da chi vuole i capelli corti, anche nella versione con ciuffo allungato, senza rasature esagerate ma che enfatizza la dolcezza dei lineamenti.

Per renderlo ancora più grintoso potete scegliere una via di mezzo tra pixie e caschetto, magari da accompagnare con la frangia, protagonista assoluta di questa Primavera Estate 2017.La frangetta si accompagna benissimo anche con i tagli di capelli medi, in particolar modo con i long bob o con i blunt cut, in versione dritta, laterale a mo di ciuffo o sfilata e aperta sulla fronte. La frangia accompagna anche i tagli capelli lunghi del 2017, a cui regala un tocco di brio ed uno styling più sbarazzino.

Tra le tendenze per i tagli di capelli Primavera Estate 2017 ci sono in pole position i tagli sbarazzini, e i tagli più frizzanti sono i tagli corti e quelli medio. Via libera ai colori pastello, alle schiariture che realizzano contouring e alle ondulazioni frisé per rendere unici i nuovi tagli di capelli corti del 2017. Di gran voga sono i tagli di capelli cortissimi, quelli stile maschietto e quelli impreziositi da ciuffi e frange, ma per chi non vuole osare con tagli di capelli drastici è possibile restare al passo con i tempi optando per un taglio medio.

Tra le stars dello showbitz che non hanno saputo resistere ai tagli cortissimi rasati c’è l’attrice Kristen Stewart, che ha svelato il suo nuovo look punk circa un mese fa alla premiere del suo ultimo film. L’attrice ha mostrato una testa rasata quasi a zero con i capelli tinti di colore oro, ed un trucco forte e marcato, di grande effetto.

I tagli capelli 2017 più cool sono quelli corti ma le tendenze in tema di tagli di capelli potranno accontentare i gusti di ognuna, in particolare i bob ed i caschetti, pratici e sbarazzini come quelli corti, ma che si prestano però a più acconciature, anche raccolte, accompagnate dall’intramontabile frangia, che è davvero perfetta con i tagli di media lunghezza. Questo è il taglio scelto dalla bellissima conduttrice Cristina Chiabotto che tra ha optato per un caschetto pari, con frangia piena per l’Estate 2017.

