Uomini e Donne anticipazioni news e gossip al 2 maggio 2017 – «Tina al capolinea?» – Le anticipazioni e news di U&D rivelano che Tina Cipollari potrebbe essere arrivata al capolinea della sua ventennale partecipazione come opinionista a Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. In alcune recenti dichiarazioni infatti, la conduttrice sembra adombrare la possibilità di un’esclusione dell’esuberante Tina, che da più di un anno a questa parte è stata spesso protagonista di clamorosi scontri con Gemma Galgani, la storica dama tosco – torinese del Trono Over. Che sia questo il motivo che induce la De Filippi a queste riflessioni e possibili decisioni di esclusione?

Uomini e Donne anticipazioni news e gossip al 2 maggio 2017 – «Troppi tagli alle registrazioni per le liti fra Gemma e Tina?»

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Maria De Filippi sarebbe in procinto di prendere una decisione così drastica, oltre che clamorosa, se pensiamo a tutti gli anni che Tina ha trascorso nel salotto dell’Amore di Canale 5. Il casus belli sarebbero le continue liti tra la bionda opinionista e la decana delle dame dei Senior, Gemma Galgani. Il pubblico avrebbe manifestato dissenso – con il relativo, pesante calo di ascolti – e la conduttrice in una delle sue più recenti dichiarazioni, ha ammesso di essere spesso costretta a tagliare ampie parti delle registrazioni a causa degli scontri fra le due primedonne! Stando così le cose, Maria sarebbe stufa dei comportamenti della Cipollari e molti rumors non escludono che decida per un suo allontanamento.