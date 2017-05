Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: l’intervento del fratello di Rosa Perrotta. Dopo le diverse critiche e polemiche sulla sorella a prendere parola è Donato Perrotta, fratello dell’attuale tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta. Stanco delle continue critiche, mosse su più fronti, nei confronti di Rosa Perrotta, il fratello Donato, in maniera sibillina, ha voluto ‘dedicare’ un lungo post a tutti quelli che, in qualsiasi modo, hanno cercato di ostacolare il percorso della sorella all’interno del programma di Maria De Filippi con interventi di dubbia oggettività, ecco quanto scrive: “Chi sa cantare, canta. Chi sa ballare, balla. Chi sa recitare, recita. Chi sa elemosinare 3 secondi di fama tramite altri…ahimè…fa il morto di fama. Ahhhh…il prossimo articolo riguarderà il panettiere sotto casa, che trova poco corretto e quindi si sente di dire la sua sui panini che Rosa ha scelto di comprare l’altro giorno.

Correte a vedere l’intervista!!!”Si…scorretta, ipocrita e falsa a preferire la farina integrale.” Noi ci compiacciamo e vi ascoltiamo tutti tranquilli!!!ebbene sì…la vostra tristezza a noi gente seria, ci fa ridere. Quindi scusateci se non ce la prendiamo. P.s. Se vuoi dire anche tu la tua su Rosa fai un video, può essere che qualche sfigato ti guardi!!! Il tuo parere e la tua fantasia x noi sono importanti. Ci teniamo!!!”

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: in difesa di Rosa anche l’ex tronista Sonia Lorenzini.

Una delle ultime segnalazioni è stata quella fatta da un cantante dove dichiara che Rosa è fidanzata E che sul set e anche dopo ha avuto atteggiamenti ammiccanti con lui. E quindi ecco lo sfogo chiaro e diretto del fratello di Rosa Perrotta, che sicuramente non mancherà di arrivare al diretto interessato. Ma le parole di Donato, non sono le uniche arrivate in difesa della Perrotta: anche l’ex tronista Sonia Lorenzini, con un commento sui social, ci ha tenuto a rimarcare quanto le parole utilizzate dal rapper fossero dispregiative e volgari nei confronti di tutto il genere femminile.