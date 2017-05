Al Bano Carrisi, le ultime news al 3 maggio 2017: le dichiarazioni di Loredana Lecciso. È oramai passato un mese da quando Al Bano Carrisi è stato colpito dall’ischemia, ed il cantante sta ritornando alla vita di tutti i giorni. A confermarlo è Loredana Lecciso a Barbara D’Urso durante la trasmissione Domenica Live. “Lui è d’acciaio. Adesso si è ripreso completamente, ha stupido i medici. I medici lo hanno obbligato a sospendere ogni tipo di attività artistica, ma a breve riprenderà. In ospedale c’ero io e tutti i suoi figli, tutte le persone più vicine. Romina non era in ospedale ma è venuta a trovarlo dopo”.

Al Bano Carristi e Loredana Lecciso presto sposi?

Negli ultimi giorni in rete circolava la notizia che Al Bano avesse chiesto a Loredana di sposarlo, e Barbara D’Urso ha chiesto conferma: “È vero che Al Bano ti ha chiesto di sposarlo e tu hai risposto puntini puntini puntini?”. La risposta di Loredana non ha confermato né smentito: “Noi siamo già una famiglia a tutti gli effetti, noi abbiamo la nostra progettualità e la portiamo avanti nel rispetto di tutti”. A Domenica Live si è parlato anche della partecipazione con Romina a Standing Ovation. In quell’occasione il cantante era stato invitato a baciare l’ex moglie, ma Al Bano ha rifiutati, spiegando che i suoi figli piccoli lo stavano guardando il tv. Loredana ha commentato questo gesto dicendo che Al Bano si è dimostrato un padre bravissimo.