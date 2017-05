Amici 2017 Ed. 16, il daytime del 3 maggio 2017: svelati i nomi degli ospiti. Iniziano le prove per il settimo serale di Amici 2017 Ed. 16, in onda sabato 6 maggio. I ragazzi della scuola hanno scoperto con chi duetteranno nel prossimo serale: il primo nome che viene svelato è quello di Gianna Nannini, a cui si aggiungono Amy McDonald e Lenny. Gianna Nannini si esibirà con Emma e Sebastian e con Elisa ed Andreas. Andreas si esibirà con Amy McDonald, mentre Sebastian si esibirà con Lenny ed eseguirà una coreografia che tratterà della violenza sui minori. A lezione con Veronica Peparini, Andreas è perplesso: per lui, durante il prossimo serale, non ci sono coreografie di hip hop, ma è allo stesso tempo soddisfatto del duetto con Elisa.

Amici 2017 Ed. 16, il daytime del 3 maggio 2017: le prove della squadra Bianca.

Emma Marrone prova con Thomas e con Shady. Thomas insegna alla coach qualche passo di danza, ed Emma inizia a ballare anche durante le prove con Shady. Emma consiglia alla ragazza, mentre prova una canzone di Dido, di lasciarsi andare di più.

Amici 2017 Ed. 16, il daytime del 3 maggio 2017: le prove della squadra Blu.

Riccardo prova la canzone “Imbranato” di Tiziano Ferro, mentre Federica prova “Grande grande grande”. Andreas, intanto, continua ad allenarsi.