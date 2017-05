Amici 2017, Mike Bird ripreso da Emma Marrone: ecco i motivi

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news: Emma Marrone riprende Mike. Emma Marrone, la nuova coach della squadra Bianca ad Amici 2017 Ed. 16, ha preso il posto di Morgan in corso d’opera e sta facendo di tutto per risollevare le sorti della squadra Bianca. La coach ce la sta mettendo tutta, e per questo non tollera distrazioni e cali d’attenzione da parte dei suoi ragazzi. Durante il serale di sabato scorso, l’eliminato della puntata è stato Cosimo: Emma, dunque, non ha perso nessuno dei suoi ragazzi, ma non per questo la coach abbassa la guardia, anzi: Emma ha chiamato a raccolta i ragazzi della sua quadra per valutare le esibizioni del serale…

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news: le parole di Emma a Mike Bird.

Ad Amici 2017 Ed. 16 le perplessità di Emma si sono concentrate sull’esibizione di Mike Bird durante il ballottaggio. La coach si riferisce al’esibizione in cui Mike ha cantato Impressione di settembre: “L’hai cantata con una calma e una serenità assurde. Io vi do delle chiavi di lettura, degli stimoli in sala. Però lo scatto mentale sul palco è una cosa che per fortuna io non posso controllare. Ma non so se ti manca qualcosa, il brano mi ha un po’ sconcertata: non l’hai cantata male, non l’hai stonata, però non l’hai fatta come l’hai fatta fino a ieri”. La cantante salentina ha ribadito che tutti i pensieri personali vanno lasciati da parte quando ci si esibisce: “Tu devi avere in testa quello che devi fare sul palco. Se tu fossi uscito, saresti stato consapevole che non hai dato il massimo e sarebbe stato un grande rimorso. L’unico punto focale della vostra vita è salire sul palco e fare bene! Il palco è un momento sacro, tutto deve essere lasciato fuori”.