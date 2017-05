Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi, 3 maggio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le novità al 3 maggio 2017. Si continua a parlare di amnistia e indulto, anche se non ci sono novità in seguito alla marcia di Pasqua organizzata dal partito Radicale. I riflettori, in questi giorni, sono puntati sulla riforma della giustizia e del sistema penitenziario, ma sembra che nella riforma non ci sarà spazio per provvedimenti di amnistia.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 3 maggio 2017: nel carcere di Trieste accertamenti sulla morte di Andrea Cesar.

Giorni fa un uomo di 36 anni è stato trovato senza vita nella sua cella al Coroneo di Trieste, ed i vertici del carcere hanno annunciato un’indagine interna sulla morte del detenuto. Parallelamente, un’indagine è stata aperta anche dal pm Federico Frezza, che ha ipotizzato la morte per overdose da psicofarmaci. La direttrice della casa circondariale Silvia Della Branca ha sottolineato che l’obiettivo è quello di fare chiarezza e di accertare quanto successo. I risultati dell’autopsia disposta sul corpo del detenuto saranno fondamentali per capire le cause del decesso, ed inoltre verranno chiarite eventuali responsabilità di chi doveva vigilare sulle cure del detenuto morto anche se la direttrice, al momento, esclude ogni tipo di responsabilità da parte di terzi: “Posso già affermare che quanto accaduto esclude la responsabilità di terzi. Lo dico chiaro e tondo. Anche perché, se pure fosse confermata l’ipotesi del cocktail di farmaci, è chiaro che nessuno ha costretto il detenuto a prendere quel cocktail di farmaci. Quell’uomo era in cura ed erano state adottate tutte le misure e le precauzioni previste per un recluso con il suo stato di salute”.