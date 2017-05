Anticipazioni Beautiful tutte le trame delle puntate delle settimana 8, 9, 10, 11, 12 e 13 maggio 2017 – «I conti sbagliati dei Forrester» – Secondo quanto rivrlano le anticipazioni di Beautiful, Eric migliora giorno per giorno e questo lascia ben sperare per una sua totale ripresa. Tutti i Forrester credono che con il suo ritorno, finalmente si possa mettere un punto fermo. Ma hanno fatto molto male i loro conti. Ridge infatti vorrebbe riottenere la procura, concessa a Quinn, ma il Patriarca è irremovibile!

Intanto le anticipazioni di Beautiful riportano che Wyatt e Steffy si lasciano una volta per tutte e la ragazza si avvicina sempre più a Liam. Ridge cerca di far ragionare Quinn, ma ha addentato un osso troppo duro per lui. Inoltre, a modo suo, la Fuller ragiona benissimo! Intanto Brooke è ritornata con Bill e il loro matrimonio si avvicina, anche se R.J. mostra alla madre tutta la sua disapprovazione. La Logan gli chiede una possibilità per il magnate.

Secondo le Anticipazioni di Beautiful – puntate dall’8 al 13 maggio 2017 – Ridge è costretto a vedere il suo grande amore di sempre, andare in sposa al suo rivale di sempre, Bill Spencer! E tutto questo per ottenerne le quote della Forrester Creations! Ovvio che lo stilista stia cominciando a chiedersi se il gioco valga la candela! Tuttavia finisce per rispondersi di di sì: in questo momento la salvezza (secondo lui) dell’Azienda di famiglia vale più dell’amore! Ma c’è bisogno di dire che in cuor suo spera che il matrimonio non venga celebrato.

Attraverso le anticipazioni di Beautiful, vediamo Quinn assumere pieni poteri nella Forrester Creations: adesso il boss è lei! Per prima cosa assume Wyatt come suo braccio destro. Inoltre ordina ad Ivy di tenere sotto controllo Eric al fine di impedire che qualsiasi componente della famiglia Forrester gli si avvicini. Intanto è certo: Bill e Brooke presto diventeranno marito e moglie! I preparativi sono quasi conclusi, anche se questo matrimonio non piace a tutti. Ridge, ad esempio, non ha alcuna intenzione di avallare la scelta di Brooke, partecipandovi!