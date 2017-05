Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 maggio 2017 – «Il casting per il film di Naomi» – Decisa a trovare la somma necessaria per la pubblicazione del suo libro, Natascha ha bisogno di intraprendere un’attività piuttosto remunerativa. E così le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, ce la mostrano tutta presa dall’intento di partecipare al casting per il film di Naomi. Alla Schweitzer servono lezioni di difesa personale e arti marziali, utili per superare i provini. Nessuno meglio di Nils potrebbe aiutarla! Così la cantante va da lui, e il personal trainer in un primo momento accetta, poi però cambia idea per amore di Charlotte.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame delle puntate del 3, 4 e 5 maggio 2017 – «Adrian: un’onestà eroica, ma… poco condivisa!»

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Adrian dice a William di voler denunciare i crimini trascorsi del padre, ed è pronto a recarsi dalle autorità, ma il fratello gli fa presente che ciò potrebbe esporre la loro madre Susan a seri pericoli, oltre che a grossi guai con la giustizia! Allora il giovane Lechner medita una decisione molto grave: quella di liberarsi delle azioni del Fürstenhof, acquistate con del danaro sporco del sangue delle vittime di quel killer che era suo padre! Solo rifiutando tale sciagurata eredità, il giovane, tycoon ma non ad ogni costo, da buon cattolico bavarese potrà sentirsi ‘libero dal peccato e sicuro da ogni turbamento’. Tuttavia sua moglie Desirée – l’avreste mai detto? – è di ben altro avviso…