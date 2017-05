Anticipazioni Una vita – Acacias 38 tutte le trame delle puntate della settimana 8, 9, 10, 11, 12 e 13 maggio 2017 – «Teresa: un cuneo tra Cayetana e Úrsula…» – Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, Teresa sta cercando di mettere in atto ogni mezzo e ogni espediente al fine di minare il rapporto tra Cayetana e Úrsula, mettendo così fine al loro sciagurato e malvagio patto di alleanza. La bella, buona e abile maestrina ha capito che la perfida istitutrice altri non è che la chiave di volta per incastrare la finta Sotelo Ruz e inchiodarla alle proprie responsabilità!

Anticipazioni Una vita – Acacias 38 trame delle puntate della settimana 8 – 13 maggio 2017 – «Che fine sta per fare Casilda?»

Attraverso le rivelazioni delle anticipazioni di Una vita – Acacias 38, vediamo come Trini faccia del suo meglio per aiutare Victor, Juliana e Leandro favorendo un incontro chiarificatore tra di loro. Intanto Rosina e Leonor fanno una scoperta sconvolgente: nei terreni acquistati da Maximiliano – il loro carissimo e tragicamente defunto padre di famiglia – valutati in seguito poco o nulla, trovano addirittura dell’oro! Le due donne così passano in un istante dal lastrico alla ricchezza! Nel frattempo Casilda, finita in un brutto giro, denuncia il protettore di Fatima e lo fa arrestare. L’uomo diventa il compagno di cella di Martín e così quest’ultimo, sconvolto, scopre che la sua amata sta per diventare una prostituta!