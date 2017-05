Detto Fatto, i tutorial di oggi, 3 maggio 2017: cucina, moda, cambio look

Detto Fatto, le news ed i tutorial di oggi, mercoledì 3 maggio 2017: moda bimbo. Oggi è andata in onda su Rai 2 la penultima puntata di questa stagione di Detto Fatto. Il programma è oggi stato trasmesso in versione ridotta a causa del collegamento dalla Camera dei Deputati, ma per la puntata di domani Caterina Balivo promette scintille. A Detto Fatto di oggi, mercoledì 3 maggio 2017, Simona Mazzei propone un nuovo tutorial per la moda bambini, e ci dà dei consigli sui look da cerimonia per i più piccoli. Franco Aliberti prepara un dolce sano e gustoso: la cocotte di fragole: si tratta di un tortino alle fragole con golosa crema allo yogurt.

Detto Fatto, le news ed i tutorial di oggi, mercoledì 3 maggio 2017: il cambio look di Giovanni Ciacci.

A Detto Fatto è oggi ospite Patrizia, una bella donna di Salerno che ha 50 anni ma non li dimostra! Patrizia sta cambiando vita: dopo un matrimonio finito male ha un nuovo amore, ma vorrebbe anche avere una nuova immagine, e Giovanni Ciacci la trasforma in una vera principessa!