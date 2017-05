La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 3 Maggio 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 3 Maggio 2017. Oggi si assisterà a una nuova puntata de La prova del Cuoco, in diretta dal lunedì al venerdì alle 11:50 su Rai Uno. Nella puntata di oggi de La prova del cuoco assisteremo, come di consueto, alla preparazione di tante ricette, ma anche molto altro. In attesa delle anticipazioni della puntata di oggi de La prova del cuoco ricordiamo che nella puntata di venerdì 28 Aprile 2017 de La prova del cuoco il maestro di cucina Sergio Barzetti ha preparato il risotto ai tre pomodori con riso Arborio, pomodoro San Marzano, pomodorini datterini e pomodori secchi. Nella puntata di ieri de La prova del cuoco, per l’appuntamento con specialità del giorno, si è parlato di carciofi sott’olio e come utilizzarli per preparare gustose ricette: un super panino farcito con salumi ed un altro con mozzarella di bufala ed olive, volendo, da scaldare al forno. Anna Moroni ha preparato, poi, la torta al limone “Liliana”, dessert specialità di sua sorella Liliana. La base della torta si può farcire come si desidera, ma in questa ricetta è prevista una salsa al limone.

La prove del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 2 Maggio 2017.

Nella puntata di ieri de La prova del Cuoco si è svolta la sfida dei cuochi e il pomodoro rosso ha presentato tartare di gamberi con yogurt greco, indivia belga e mele e poi strozzapreti con crostacei. Il peperone verde ha invece realizzato millefoglie di brisè e melanzane, abbinata a dei rotoli di vitella con ricotta, tacchino e patate.

La prova del cuoco, puntata di ieri 2 maggio 2017: vincitore della sfida.

I vincitori della sfida della puntata di ieri 2 maggio 2017 de La prova del cuoco è stata la squadra del pomodoro rosso con il suo menù a base di pesce, con la sua tartare di gamberi e gli strozzapreti con i crostacei. Chi vincerà la sfida di oggi de La prova del cuoco?