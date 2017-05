Papa Francesco e l’udienza in piazza San Pietro. Ogni mercoledì dell’anno il Santo Padre tiene un’Udienza Generale durante la quale saluta in varie lingue i gruppi di pellegrini presenti e impartisce a tutti la sua benedizione. Nel corso dell’Udienza Papa Francesco pronuncia un discorso che prende il nome di catechesi. L’Udienza Generale prende il nome dal fatto che non è riservata a persone o a gruppi specifici ma è aperta a chiunque desideri parteciparvi. L’Udienza del mercoledì è stata introdotta per la prima volta da Papa Paolo VI. All’inizio si teneva nella Basilica di San Pietro o in altri luoghi del Vaticano, come il cortile di San Damaso.

Papa Francesco: in periferia e invita i superiori a mandarvi i preti migliori.

Durante l’Anno Santo 1975 il numero di pellegrini che si recava a Roma e che partecipava alle Udienze generali era molto elevato e per maggior comodità si tenevano in Piazza San Pietro. Da allora durante la bella stagione le Udienze generali si tengono proprio nella Piazza, mentre le altre, nei mesi invernali e quando la presenza di pellegrini è minore, si tengono nell’Aula Nervi, voluta da Paolo VI per questo scopo. Intanto Papa Francesco ha incontrato in modo informale i novizi e i prenovizi salesiani di Italia, ricevendoli alla Santa Marta. “Parlare con i non credenti, gnostici, quella è una periferia, eh! Poi ci sono le periferie sociali, dei poveri…”. In ogni caso l’invito di papa Francesco è sempre il medesimo: “Bisogna andare lì”, afferma Francesco. E rivolge una parola ai Superiori: “Scegliete bene chi inviare nelle periferie, soprattutto quelle più pericolose. I migliori devono andare lì! ‘Ma questo può studiare, fare un dottorato…’. No, manda questo. ‘Lì c’è la mafia’. Manda lui. Nelle periferie bisogna mandare i migliori”, ha sottolineato il Papa.