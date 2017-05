Riforma pensioni, le news ad oggi 3 maggio 2017: il punto su pensioni donne e la proroga dell'opzione donna

Riforma pensioni ed opzione donna, le ultime news. Il governo sarà chiamato ad esprimersi sul tema dell’Opzione Donna il prossimo 4 maggio 2017, quando sarà chiamato a rispondere alle interrogazioni sulla prosecuzione del regime sperimentale opzione donna. Orietta Armiliato, del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, invita alla cautela tramite i recenti commenti, avvisando le proprie iscritte sulla difficoltà di un’eventuale prosecuzione. “Nulla ma proprio nulla fa pensare che sarà prorogata”, dichiara la Armiliato, ed aggiunge:”Trovo sia corretto seguire tutto ciò che riguarda la previdenza al femminile ed i movimenti che girano intorno a questi capitoli, ma solo per quello e senza alcuna aspettativa”.

Riforma pensioni ed opzione donna, le ultime news: il punto di Orietta Armiliato.

La Armiliato in un post di ieri ha trovato doveroso fare un nuovo punto sull’opzione donna e sulla sua reale possibilità di proroga , ed ha così dichiarato:”Alla luce delle recenti interrogazioni presentate in Senato relative alla Proroga della misura Opzione Donna, sono stata bersagliata ovunque perché “dico quel che è oramai più che chiaro e che ho ben capito” mantenendo un’oggettività che, purtroppo, ho rilevato non essere una caratteristica dominante del pianeta Donna, qualcuno addirittura mi ha accusata di avere interessi economici e/o politici. Essendo scevra ed estranea a qualsiasi gioco e/o commistione e/o collusione, ho l’immensa, impagabile possibilità di esplicitare il mio pensiero e potermi muovere e lavorare libera da vincoli per poter provare ad aiutare le Donne a raggiungere anticipatamente la quiescenza, senza dover chinare il capo davanti a nulla ed a nessuno”.

«Dunque, ancora una volta, vi racconto cosa mi spinge ad andare nella direzione che per altro ho dato a questo Comitato e, dato che le contestazioni sul tema nascono anche qui, invito i membri a leggere lo scopo di questo Comitato chiaramente esposto. Ecco dunque le mie assunzioni, non cerco like o altro ma solo persone che vogliano lavorare camminando nella medesima direzione:con i vostri commenti mi date ancora una volta l’occasione per esprimere le ragioni che non sono certo “remare contro” ma semmai provare a rendere efficienti gli sforzi per aiutare le donne a pensionarsi in anticipo rispetto alle norme vigenti, che mi portano a dichiarare che NON ci sarà alcuna Proroga di questa misura. Dunque, quando per ripristinare il diritto ad accedere a questa legge così come era nel suo dettato originale ci sono voluti più di tre anni, una ventina di interrogazioni e non so più quanti odg pur con l’appoggio di tutte le forze politiche e dico TUTTE, quando per sbloccarla INPS e Ragioneria hanno quantificato uno stanziamento pari a 2,5 miliardi escludendo l’ultimo trimestre 1958 per via dell’adv che per altro non era contemplata nella norma e poi un anno dopo per evitare contenziosi a sperimentazione terminata.

Dopo la fine del regime Opzione donna auspicare nuove forme di pensionamento anticipato.

La Armiliato spiega che anche i tecnici, quali Nannicini, e Leonardi poi spiegano che il meccanismo di OD, seppur più che virtuoso, non trova accoglimento del rispetto delle norme sulla parità di genere necessita di un investimento non sostenibile per lo Stato, pertanto conviene, in maniera realistica, auspicare nuove forme di pensionamento anticipato: «Sempre INPS e RdS hanno preteso un’integrazione al fondo pari a 257milioni di euro per poter bollinare, quando il residuo del “Contatore” istituito ad hoc e messo a Bilancio deve garantire la copertura all’esercizio del diritto soggettivo quale è quello pensionistico e dunque, pur a detta di tutti, sovrastimato non può essere utilizzato almeno fino al 2022 per assicurare a tutte il diritto, quando la norma protocollata in Gazzetta Ufficiale recita così al comma 222 “al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243…..”ed il Presidente della Commissione Lavoro alla Camera dice “dobbiamo accettare su OD l’effetto saracinesca” quando sono passati due anni dalla conclusione dell’esperimento e dopo dieci anni di “prova” non si è avviata la procedura legislativa per confermarla, quando i tecnici (Nannicini, Leonardi etc) ci spiegano che il meccanismo di OD, seppur più che virtuoso, non trova accoglimento del rispetto delle norme sulla parità di genere (vedi monito UE) e che comunque necessita di un investimento improponibile oggi per le casse dello Stato. A questo punto, secondo voi, è efficace continuare un’azione per fare in modo che questa legge sia prorogata e/o resa permanente o forse è meglio tentare altre strade per fare in modo che le donne possano concretamente anticipare l’ingresso alla quiescenza?»