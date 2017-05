Pensioni anticipate, Ape e precoci. Le misure per le pensioni anticipate contenute nella legge di bilancio 2017 avranno un iter più lungo del previsto. Il 28 aprile scorso il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento in materia di Ape sociale e di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. Il Consiglio di Stato ha evidenziato alcuni punti che andrebbero rivisti.

Pensioni anticipate, Ape sociale. Le criticità evidenziate dal Consiglio di Stato.

Nel caso dell’Ape sociale, il Consiglio di Stato ritiene che nella scheda A.I.R. (Analisi d’Impatto della Regolazione) siano presenti alcune criticità. “In primo luogo, la natura “sperimentale” dell’Ape sociale impone di prevedere un metodo per “dare conto della sperimentazione” e, quindi, per misurare e valutare, anche al fine di eventuali interventi correttivi, i risultati raggiunti al termine del periodo previsto”, si sottolinea nel parere. Per il Consiglio di Stato, dunque: “Risulta essenziale l’attività di monitoraggio svolta dall’Inps, che dovrà essere in grado di fornire anche dati qualitativi e quantitativi, ripartiti anche per le diverse categorie di soggetti interessati, in modo da offrire una completa visione di insieme sull’incidenza, anche infracategoriale, dell’ammortizzatore sociale ‘sperimentato'”.

In aggiunta: “Il monitoraggio dell’Inps, in questa prospettiva, dovrebbe avere un esito conoscitivo a beneficio di Governo e Parlamento, per consentire al decisore politico di valutare l’impatto effettivo dell’Ape sociale oggetto della sperimentazione”. Il Consiglio di Stato ritiene che “l’indicatore utilizzato ai fini della V.I.R. (il numero dei soggetti che accederanno alla pensione anticipata)” risulti, quindi, “di per sé insufficiente, dovendosi quanto meno tenere conto anche della distribuzione (delle domande di pensione presentate e accolte) fra le diverse categorie soggettive interessate”.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato ritiene che siano insufficienti le procedure di consultazione attivate, “limitate a tre associazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil), senza tenere conto della più vasta platea delle parti sociali interessate (per quanto riguarda sia le altre sigle sindacali, sia il mondo dell’associazionismo no-profit)”. “In terzo luogo, oggetto dell’analisi è stato solo l’impatto della normativa primaria che ha introdotto l’Ape sociale e non (come avrebbe dovuto essere) anche della normativa secondaria (di carattere attuativo, prevalentemente organizzativo e procedimentale) introdotta con il presente schema di regolamento”. Il Consiglio di stato conclude, dunque che:”La prospettiva parziale assunta come base dell’analisi, rende l’A.I.R. inidonea sia ad evidenziare gli obiettivi perseguiti con il presente intervento regolamentare, sia a descrivere gli indicatori che consentiranno di verificarne il grado di raggiungimento”.

Pensioni anticipate, Ape sociale. Il parere del Consiglio di Stato.

Per le pensioni anticipate ottenute mediante l’Ape sociale, il Consiglio di Stato ritiene che: “Sarebbe, quindi, utile, per verificare l’impatto della regolamentazione anche sul piano procedimentale e organizzativo, considerare ulteriori indicatori quali, ad esempio: il numero di casi in cui l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’esercizio dei poteri ispettivi di cui all’art. 9 del regolamento, accerta che l’Ape sociale è stata erogata in assenza dei presupposti; l’entità e l’esito del contenzioso correlato al procedimento di riconoscimento dell’indennità di Ape sociale; i tempi medi per l’espletamento dell’istruttoria e di riscontro (nel dialogo tra le varie amministrazioni coinvolte) delle informazioni contenute nella dichiarazioni del datore di lavoro; l’impatto del procedimento sull’organizzazione del lavoro dell’amministrazione titolare del procedimento di erogazione (l’Inps)”.

Pensioni anticipate, Ape sociale e precoci. I sindacati chiedono chiarimenti.

Sul rinvio dell’entrata in vigore delle misure per le pensioni anticipate si è espresso Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, il quale ha sottolineato l’opportunità che il governo fornisca al più presto alle organizzazioni sindacali dei chiarimenti sui tempi e su come intende procedere dopo il parere del Consiglio di Stato. “I ritardi nell’iter di approvazione dei decreti in materia di Ape sociale e lavoratori precoci sono ormai pesanti, ed è opportuno che il governo fornisca al più presto alle organizzazioni sindacali dei chiarimenti sui tempi e su come intende procedere dopo il parere del Consiglio di Stato, che ha avanzato significative osservazioni in merito ai testi che gli sono stati presentati da Palazzo Chigi”, ha precisato Ghiselli.

“Questa situazione”, ha sottolineato il sindacalista, “lascia ancora migliaia di lavoratori nell’incertezza rispetto alla possibilità e ai tempi in cui poter accedere alle misure contenute nei decreti, così come rende difficoltoso il lavoro di informazione e assistenza ai lavoratori da parte del sindacato e delle strutture di servizio”.